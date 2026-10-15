Temblor en Panamá: Inician trabajos para recuperar la vía en La Malena, en Mariato

Se recomienda a los conductores, particularmente a quienes se movilizan en vehículos particulares, reducir la velocidad y prestar atención a las señalizaciones instaladas en el área para prevenir accidentes de tránsito.

Mariato, Veraguas/Los trabajos para restaurar la vialidad en La Malena, sobre la vía de Mariato, avanzan con el apoyo de maquinaria pesada, mientras se hace un llamado a los conductores a transitar con precaución por el área.

En el lugar se desarrollan labores para recuperar las condiciones de la carretera, afectada tras el sismo del pasado 9 de octubre. La presencia de equipos pesados, especialmente en una curva ubicada en plena loma, representa un punto que requiere mayor atención por parte de quienes circulan por esta ruta.

Ante estas condiciones, se recomienda a los conductores, particularmente a quienes se movilizan en vehículos particulares, reducir la velocidad y prestar atención a las señalizaciones instaladas en el área para prevenir accidentes de tránsito.

Las autoridades reiteran el llamado a respetar las indicaciones viales mientras continúan los trabajos, con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores y del personal que participa en las labores de rehabilitación.

Con información de Emilio Batista