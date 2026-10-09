Temblor en Panamá: vuelos con destino aTocumen fueron desviados a otros aeropuertos

Personal del Servicio de Extinción de Incendios (SEI) realiza inspecciones en las instalaciones aeroportuarias, incluidas las pistas y las terminales.

Ciudad de Panamá/La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que varios vuelos con destino al Aeropuerto Internacional de Tocumen fueron desviados hacia aeropuertos alternos, como medida preventiva tras el sismo registrado este viernes 9 de octubre en Panamá y las réplicas posteriores.

Entre los vuelos afectados de Copa Airlines se encuentran los CM284, CM178, CM357, CM362, CM236, CM453, CM6492 y CM416, que fueron dirigidos hacia los aeropuertos de Cartagena y Barranquilla, en Colombia. La entidad también reportó desvíos de los vuelos CM687 y CM335 hacia aeropuertos alternos.

Además, el vuelo CM123 fue dirigido hacia El Coco como aeropuerto alterno, mientras que el CM324 se encontraba en ruta hacia su destino, según el reporte de la autoridad.

La AAC indicó que los aeropuertos bajo su administración restablecerán sus servicios de manera paulatina, conforme se verifiquen las condiciones de seguridad.

Como parte de las medidas preventivas, personal del Servicio de Extinción de Incendios (SEI) realiza inspecciones en las instalaciones aeroportuarias, incluidas las pistas y las terminales, para determinar si reúnen las condiciones necesarias para reanudar las operaciones.

La institución explicó que las réplicas obligan a repetir estas verificaciones, con el objetivo de garantizar la seguridad operacional antes de normalizar los servicios.