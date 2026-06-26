Terremotos en Venezuela: Siguen llegando las donaciones al centro de acopio del Parque Omar

El centro de acopio recibe alimentos, medicinas y herramientas de rescate tras los potentes terremotos del pasado miércoles.

Ciudad de Panamá/El centro de acopio habilitado en la Casa Club del Parque Omar registra un incremento masivo en la afluencia de ciudadanos y voluntarios que se han sumado a las labores de apoyo para los damnificados por los terremotos en Venezuela.

Tras una primera jornada en la que se lograron movilizar más de 1,100 cajas con diversos insumos, las autoridades prevén que la cantidad de ayuda recolectada se multiplique significativamente durante las próximas horas.

La ayuda humanitaria para Venezuela que se recibe en este punto específico está estrictamente limitada a ciertos rubros para optimizar la logística de distribución.

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En las instalaciones del Parque Omar se están recolectando de forma comida seca, medicamentos, insumos médicos y herramientas de rescate como cascos, los cuales son catalogados de máxima prioridad para apoyar a los equipos que trabajan en la remoción de escombros y localización de personas heridas.

Por motivos de organización, se ha detallado que toda la donación de ropa y zapatos está siendo centralizada por la Alcaldía de Panamá en el edificio Hatillo, por lo que se solicita a la población no llevar estos artículos a la Casa Club.

Toda la carga clasificada en el parque es trasladada posteriormente hacia Panamá Pacífico, punto donde se consolida el cargamento total antes de su envío directo hacia las zonas afectadas en Venezuela.

Con información de Jorge Quirós.