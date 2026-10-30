Tribunal Electoral celebra el inicio del Mes de la Patria

Entre palabras del magistrado Arellano, el cuerpo de brigada e izada de bandera, el Tribunal Electoral da inicio al mes de la patria.

Panamá/A dos días del inicio del mes de noviembre, en el Tribunal Electoral (TE) da inicio al mes de la patria con izada de bandera y con palabras del magistrado, además de tener la presencia de funcionarios y autoridades.

El magistrado presidente del Tribunal, Narciso Arellano, en su discurso, expresa: “Noviembre nos identifica y nos une, por ello nos debemos sentir muy orgullosos”.

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Además, hace los reconocimientos a los diferentes brigadistas de la institución. Del mismo modo, hace una distinción especial al cuerpo de brigadistas y personal de emergencias que elabora en las direcciones regionales de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé y Panamá Centro, que tuvieron participación en las labores luego del terremoto del 9 de octubre.

“Desde la Plaza de la Democracia, que se erige como un monumento que identifica al Tribunal Electoral, saludamos a la patria chica, esa que desde nuestro nacimiento nos ha cobijado y que tanto orgullo nos hace sentir”, concluyó Arellano.

Por otra parte, miembro del cuerpo de brigada, Eric Rodríguez, expresó que los brigadistas representan un ejemplo de solidaridad, compañerismo y compromiso, al actuar con responsabilidad en situaciones difíciles y mantener la calma ante momentos de tensión. Agrega que cada práctica de evacuación y jornada de prevención refleja su compromiso con la protección de la vida humana.

La actividad incluyó reflexiones sobre el servicio a la patria y un mensaje de solidaridad tras el terremoto ocurrido el pasado 9 de octubre. Además, se rindió homenaje a las personas que participaron en las labores de rescate y brindaron asistencia a los afectados.