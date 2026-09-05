UBS proyecta un crecimiento del PIB de Panamá superior al 5% en 2026 impulsado por el Canal y el consumo interno

Según el informe, la administración Mulino ha logrado avanzar en reformas como la de la Caja de Seguro Social , mientras que los riesgos en materia de gobernanza continúan contenidos.

El reporte económico publicado por la firma financiera UBS ("Panama: Let the good times roll") señala que la economía de Panamá muestra signos de aceleración en 2026, con una proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) superior al 5% al cierre del año.

Durante el primer semestre de 2026 (1H2026), el indicador del PIB se expandió un 5,5%, posicionando al país como la economía de mayor dinamismo entre las principales de América Latina en ese período.

Según el análisis elaborado por Alberto Rojas y Alejo Czerwonko, estrategas de inversión de UBS Financial Services Inc., la expansión ha sido impulsada por el consumo de los hogares, la reactivación de la construcción, el turismo y el incremento de ingresos del Canal de Panamá, favorecido por la reordenación de rutas del comercio marítimo internacional.

Consolidación fiscal y métricas de deuda pública

El déficit fiscal acumulado de cuatro trimestres se redujo al 3,3% del PIB en el segundo trimestre de 2026, tras haber alcanzado un punto máximo de 6,4% en el primer trimestre de 2025. Esta reducción responde a ajustes en el gasto público —equilibrados entre gastos corrientes y de capital— y a un leve incremento en los ingresos tributarios.

Por su parte, el déficit primario bajó al 0,3% del PIB, en línea con la meta del Ministerio de Economía y Finanzas de alcanzar un superávit primario al cierre del periodo. La deuda pública bruta se ha estabilizado entre el 65% y el 67% del PIB, nivel que, de acuerdo con la firma de inversión, respalda la retención del grado de inversión del país.

Liquidez bancaria y comportamiento del crédito local

En el sistema financiero dólarizado, los depósitos del sector privado han registrado incrementos anuales de entre $5,000 y $6,000 millones de dólares desde 2024, lo que demuestra liquidez en la plaza bancaria.

Sin embargo, el informe advierte un contraste operativo: la expansión del crédito local permanece moderada, ya que las entidades bancarias han optado por canalizar mayor liquidez hacia inversiones financieras en el exterior atraídas por las tasas de interés globales, en lugar de incrementar el financiamiento interno.

Entorno político y gobernabilidad

El reporte de UBS aborda además el panorama político, observando que aunque la popularidad del presidente José Raúl Mulino ha descendido por debajo del 20% debido a la percepción pública de un reparto inequitativo del crecimiento y la inflación, la gobernabilidad se mantiene estable. La administración ha logrado avanzar en reformas como la de la Caja de Seguro Social, mientras que los riesgos en materia de gobernanza continúan contenidos.