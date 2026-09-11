Urgencias de la policlínica de Betania cerrará durante tres horas este sábado

El servicio estará suspendido de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. debido a labores mensuales de limpieza profunda.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Servicio de Urgencias de la Policlínica Don Alejandro De La Guardia, Hijo, ubicada en Betania, permanecerá cerrado temporalmente este sábado 12 de septiembre, anunció la Caja de Seguro Social (CSS).

La suspensión se extenderá desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. y responde a las labores de limpieza profunda contempladas en la programación mensual de la instalación.

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La atención se reanudará a partir de las 9:00 a. m. y continuará hasta las 9:00 p. m.

Las personas que presenten una urgencia médica durante las tres horas de cierre podrán acudir a las policlínicas Dr. Manuel Ferrer Valdés, en Calidonia, o Manuel María Valdés, en San Miguelito.

También estarán disponibles los servicios de urgencias de las unidades hospitalarias de la CSS que funcionan durante los fines de semana o brindan atención las 24 horas.