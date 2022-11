El Portero Enmascarado: Sorpresas mañaneras con Costa Rica y Marruecos

Feliz domingo mundialista amigos, ¡los tiiiiicoooos!!! ¡Ganaron los ticos!!! Como siempre sacando su orgullo en los mundiales, quién iba a creer que después de una goleada de 7-0 se levantarían para ganarle a los japoneses.

Lo impresionante de todo esto es que los ticos han tenido solamente un remate al marco en dos juegos y fue gol, para que sepan, con tan poco se puede llegar lejos.

La que salvó mi compa Keylor Navas al final del partido, de diez puntos, demostrando que en Centroamérica hay porteros de calidad, así como le dimos palo por la goleada recibida por España, esta vez les digo a los ticos, ¡buena esa!

En otra sorpresota de la Copa Mundial Qatar 2022 Marruecos le ganó a la poderosa Bélgica, mostrando mucha fuerza y velocidad, que resultaron la combinación perfecta para sumar esos tres puntos importantes para los marroquíes.

Y mis colegas porteros siguen llamando la atención en redes sociales. El portero de Marruecos, Bono, salió al campo, cantó el himno, pero se puso malito y no pudo jugar, le cuento que a mí me paso una vez, cuando era portero de un equipo de liga distritorial, antes del juego me comí 4 empanadas de bacalao que me hicieron daño, el resto es historia.

Tranquilo Bono, yo sé que se siente, esperemos verte de regreso en el tercer juego de Marruecos.

Los de la hoja de maple estaban en las nubes cuando ganaban transitoriamente 0-1 a los subcampeones de Europa, pero los croatas no demoraron en poner en su sitio a los canadienses derrotándolos 1-3. Gracias por participar.

Y llegó el plato fuerte, Alemania contra España, fue un partido muy táctico de principio a fin, se salvaron los alemanes con el gol del 9 Niclas Fullkrug, que empató el juego, dándole vida a los teutones.

En mi opinión, el VAR debería usarse para otras jugadas, no para los fuera de juego, pienso que los asistentes están en la capacidad de sancionar esas jugadas sin problemas, sin el uso del VAR.

Esto lo digo por el gol que le anularon a Rudiguer en el primer tiempo, fue un verdadero baja "feeling" en ese juego, se celebra a lo grande para luego enterarse que no hay gol. Esa es mi recomendación para Infantino.

Para mañana partidazos por TVMAX desde las 5am con el Camerún vs Serbia y a las 8am Corea del Sur vs Ghana, no hay excusa, mañana es día libre, todos en sintonía de TVMAX.

Se despide de ustedes por hoy, el Portero Enmascarado, atajando lo mejor y lo peor de esta Copa Mundial Catar 2022.