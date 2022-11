El Portero Enmascarado: ¡Piscinazo! Le adelantaron la Navidad a Cristiano Ronaldo en Qatar

Tremendo cierre de jornada en Qatar 2022, por TVMAX, vaya, vaya, comenzando con el partido Portugal contra Ghana, que nos dejó una jugada polémica.

Está bien que el “bicho” tiene pendiente varias marcas por romper en esta Copa Mundial, pero regalarle un penal así, nombe no, yo he visto más fútbol que cualquiera aquí y ese penal no se sanciona ni en las ligas recreativas donde he levantado trofeos.

Me ha tocado ver de cerca faltas más duras que la cometida a Cristiano Ronaldo y el árbitro dice “juegue, juegue”. Lo otro, el bendito VAR, ¿Dónde estaba el VAR? ¿Ahí no hay VAR?

Tremendo regalito, a la larga ese penal fue la diferencia, debió quedar 2-2 pero bueno, estas y otras sorpresas nos seguirá regalando Qatar 2022.

Y como siempre, aquí le dedicamos unos segundos a mis colegas porteros, ¿vieron al portero de Portugal, Diogo Costa en la última jugada del partido? Iñaqui Williams casi empata el juego, a mí no me pasa eso.

Luego llegó el Brasil contra Serbia, partidazo de Richarlison con dos goles ya se convirtió en la figura del Mundial con el segundo gol que anotó. Gol para enmarcar, mi colega serbio no tenía nada que hacer.

La jornada nos dejó sin sorpresas, ganaron Portugal con Cristiano y Brasil con Neymar dejando claro que van en serio por la Copa Mundial de Qatar 2022.

Bueno mi gente, hoy si me acuesto temprano para ver la tanda de partidos por TVMAX Catar - Senegal a las 8am, Holanda - Ecuador 11am e Inglaterra - Estados Unidos a las 2pm.

Se despide de ustedes por hoy, el Portero Enmascarado, atajando lo mejor y lo peor de esta Copa Mundial Catar 2022.