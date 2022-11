El Portero Enmascarado: Keylor!!! ¿Qué les pasó 'mae'?

Aguanten, aguanten, aguanten, todavía no me recupero de esto, le metieron un “Lucky Seven” a los ticos váyala locura y mi compa Keylor Navas quedó desfigurado, que vergüenza para Concacaf.

Y revisando las estadísticas post partido, me encontré que a la ofensiva los ticos no hicieron un solo disparo al marco, ni afuera, cero, el portero español Unai Simon nunca lo vi en pantalla y ni hablar de los memes después del juego, jajaja.

Luis Fernando Suárez salió con un 4-4-2 que no le sirvió de nada, esperaban contragolpear, pero el estrimer Luis Enrique con sus muchachos se encargaron de borrarlos con ataques por las bandas, en diagonal y mucha velocidad.

Vamos analizar el calendario de Costa Rica que les quedan dos juegos, contra Japón el 27 de noviembre, oh oh, luego contra Alemania el 1 de diciembre, oh ohhh, gracias por participar.

Les seré sinceros, el juego de Canadá contra Bélgica, no lo pude ver, lo escuché por TVN Radio porque estaba lavando mis guantes de portero para una birria este fin de semana, pero ese penal que falló Alphonso Davies, los va a comprometer para sus aspiraciones de clasificar a octavos de final, lo que viene para los de la hoja de maple, es batalla pura, contra Croacia el 27 de noviembre y contra Marruecos el 1 de diciembre, cada uno de ellos tienen un punto, a meter la pierna.

Se despide de ustedes por hoy, el Portero Enmascarado, atajando lo mejor y lo peor de esta Copa Mundial Catar 2022.