El Portero Enmascarado: Los petrodólares casi dañan la fiesta Mundial

Querida Aylin, esta carta te la escribo para…no, no, aquí no es.

Hola amigos mundialistas, soy el Portero Enmascarado, llegué aquí gracias a la invitación de los muchachos de la web que me llamaron mientras atajaba en una liga recreativa para unirme a ellos y decir lo que no me gusta en este Mundial, en cada partido.

Adivinen, que basura de arbitraje comenzando el Mundial, en el juego entre Catar y Ecuador, apenas me iba a sentar en el sofá cuando el VAR anuló el gol de los hermanos ecuatorianos.

¡Me levanté de mi sofá y grité, Jeques ladrones, Jeques ladrones!!! Cómo así por ningún lado había fuera de lugar en el gol de Valencia, para mí que esa imagen que mostraron dizque por un pie fue fuera de lugar, se la inventaron, contrataron a un caricaturero para esa imagen, TRAMPAAAA!!!

Ni hablar del árbitro tarjetero, ese italiano no se guardó ni una tarjeta, parecía uno de esos cajeros ATM soltando tarjetas.

Catar salió con un 5-3-2 y Ecuador con un 4-4-2. Me gustó bastante el equipo ecuatoriano, desde el minuto 1 salieron a buscar el resultado con un perfecto planeamiento del DT Alfaro y con Enner Valencia como líder y goleador de la selección sudamericana. Mientras que la selección de Catar se la pasó aguantando para tratar contragolpear pero no tuvieron posibilidad de conseguir marcar.

Pero bueno al final Ecuador resolvió ganando el juego, cerca de mi chantin había bucos televisores con TVMAX gozando la alegría del Mundial.

Hey, se me olvidaba, la ceremonia de inauguración, váyala locura, cuando vi Morgan Freeman, me quedé ¡what!! Nelson Mandela!!! Pero ya cuando la cámara se acercó más vi que era el mismo Freeman.

Yo nunca perdí las esperanzas de ver a Shakira y su Waka Waka, pero al final me quedé con las ganas, no cantó (tristeza), aproveché para ir a la nevera mientras esperaban al artista invitado cuando de repente escucho el grito de una vecina emocionada porque cantaba el primo de Son Heung-min.

Pero lo más pritty fue ver a Naranjito, Pique, Ciao, las mascotas de otros Mundiales, solo faltaba Zambo para armar tremenda ponchera.

Bien este fue mi primer reporte del Portero Enmascarado desde mi sofá y con mis guantes de portero listos para atajar las demencias de Catar.

Sigo con mi carta de amor para Aylin…