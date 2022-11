El Portero Enmascarado: Mi 'pana' 'Memo', sacando la cara por el gremio de porteros en Qatar

Catar/Primero quiero arrancar con el juego del Tri, los siempre criticados hasta por sus familiares, se enfrentaron al “Lewandowski Team” que, por cierto, el delantero del Barca sigue sin anotar en Mundiales, creo que todos los goles que anotó los dejó cuando estaba en el Bayern, pero bueno, vamos al juego.

Que grande el “Memo” 8A mi fren, siempre escucha mis consejos para poder atajar los penales y esta vez le detuvo el penal a Lewi, formidable, dejando en alto a nuestro gremio de porteros.

La verdad es que el “Tata” Martino le cayó la boca a esos periodistas mexicanos que le dan plomo, presentó un gran planteamiento táctico donde se le veía muy bien al equipo por las bandas y un “chuky” Lozano incisivo, no ganaron pero tampoco perdieron y lo ocurrido con Argentina más temprano, los coloca con muchas posibilidades.

Este grupo se puso bien salsa, con Argentina en el sótano y los árabes en el primer lugar, segundos Polonia y México. Pronostico final fotográfico en este grupo para definir al primero y segundo.

El plato final, imperdible, Francia contra Australia, donde casi se da otra sorpresa a nivel mundial, los canguros arrancaron ganando desde temprano, pero no pudieron aguantar la maquinaria gala que no perdonaron dándole la vuelta a la tortilla.

Yo no sé, pero el que debió porterear por Australia debió ser el mismo que le atajó a Perú en la tanda de penales del repechaje intercontinental ¿lo recuerdan?

Pero bueno, los franceses abusaron ante unos mancos como los canguros, estoy esperando que jueguen Francia y Dinamarca para ver de qué están hechos los Mbappé, Giroud, Griezmann y Dembélé, porque para mí no repiten como campeones.

Ay papa, el menú de mañana, apunten, a las 5 am por TVMAX Marruecos contra Croacia, luego a las 8 am Alemania contra Japón, también por TVMAX, España contra Costa Rica a las 11 am y el cierre Bélgica contra Canadá, vaya jornada señores.

Se despide de ustedes por hoy, el Portero Enmascarado, atajando lo mejor y lo peor de esta Copa Mundial Catar 2022.