El Portero Enmascarado: Japón dejó gateando a Neuer y toda Alemania

Que mal partido el de Marruecos y Croacia, nombe no, suerte que la narración de TVMAX con el llamado “rey de la gambeta” me mantuvo despierto porque el juego no aportó mucho y como buen portero que soy, debo destacar las tapadas de Bono en Marruecos y Livakovic en Croacia que son buenas para la foto.

Pero el plato fuerte señores lo dieron Alemania y Japón, Qatar no deja de sorprendernos, los hijos del sol naciente, dejaron a los alemanes descuadernados, en otra volteada de tortilla.

Vamos analizarlo, los alemanes salieron con un 4-1-2-3 al igual de Japón, desde ahí te das cuenta que los Oliver Atom y su gente, iban sin complejos contra la toda poderosa Alemania.

Desde el principio no le regalaron espacios a Alemania, pura presión alta, claro está, los alemanes con mayor fuerza pudieron irse arriba en el marcador, gracias a un penal, RARO debo recalcar, pero bueno, Alemania se sintió a partir de ahí sobrado, tanto así que no pudieron romper el marco de mi colega japonés, Benji Price, digo… Shuichi Gonda.

Ya cuando se creía que Alemania se quedaba con los tres puntos, llegaron los goles japoneses, tremenda emoción.

Me despido por el momento, porque estoy viendo la goleada que le están metiendo a los ticos y más tarde el otro partido Bélgica contra Canadá para ver que traen los de Concacaf.