El Portero Enmascarado: Corea del Sur vs Uruguay, entre mala puntería y postes salvadores

Jugaron Uruguay y Corea del Sur, buen desayuno para mí, pero de empanadas fritas durante ese partido.

Esperaba goles en ese juego la verdad, pero esta vez se llenaron de mezquindad ambas ofensivas, teniendo a Luis Suárez, Fede Valverde, Darwin Núñez por un lado y por el otro, al enmascarado Son Heung-min, copiándose de mí con esa máscara. Señor Son, el único enmascarado en Qatar soy yo, no se copie.

No estaban finos los goleadores, mis respetos a los postes, porque eran ellos los que salvaban a Corea del Sur, dos postes de Uruguay, uno de Godín y otro del Fede.

Por momentos Corea con un 4-2-3-1 consiguió por ratitos hacer retroceder a los charrúas, recuerdo ver hasta seis defendiendo para contener la marejada coreana.

Si me preguntan por el juego Suiza contra Camerún, ese juego ni lo vi, pero me comentaba mi vecino, que mi colega Onana, portero de Camerún, se lució como los grandes, dice que Suiza le hubiera anotado más goles de no ser por él. Muy bien Onana.

Bueno, los dejo porque mientras escribo esto, se termina el descanso del juego Portugal contra Ghana, Cristiano Ronaldo en acción, para luego ver a las 2 por TVMAX a la canarinha con Neymar y su combo, será un gran cierre papá.