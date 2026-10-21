¡Hoy el clonador se despide por todo lo alto! Llega la gran final de Tu Cara Me Suena

Yamilka, Maisa y Rikiplops enfrentarán su última transformación en competencia, mientras sus compañeros e invitados preparan una despedida para disfrutar juntos. Esta noche, el público también decidirá quién se lleva el triunfo.

Ciudad de Panamá/¡Llegó ese miércoles que tanto queríamos ver! Aunque cueste despedirse, Tu Cara Me Suena 2026 celebra hoy su gran final, después de nueve shows que nos pusieron a cantar, bailar, reír y descubrir cuánto podían sorprendernos los ocho famosos detrás de cada transformación.

Esta noche, Yamilka Pitre, Maisa y Rikiplops disputarán el triunfo de la temporada. Sus compañeros también regresarán al escenario con nuevas identidades e invitados para compartir el último concierto del papá de los megas.

La cita es hoy, miércoles 21 de octubre, a las 8:00 p. m., en vivo por TVN, TVN Pass y YouTube. Junta a tu banda y mira la transmisión y acompáñanos desde el comienzo: todavía quedan personajes por descubrir y una decisión importante que también estará en manos del público.

Tres finalistas, una última oportunidad para sorprender

Yamilka Pitre se convertirá en Milly Quezada para llevar el merengue a la disputa por el título. La Dueña del Swing prepara un personaje marcado por la alegría, la fuerza y esa energía que invita a seguir el ritmo desde casa.

Maisa interpretará a Lady Gaga, una artista cuya identidad combina música, expresión y una personalidad escénica muy particular. La Barbie, buscará convertir esa experiencia en una presentación para compartir con quienes la han acompañado semana tras semana.

Rikiplops tendrá el reto de Luciano Pavarotti, una asignación que pondrá la ópera en el centro de su última actuación. La curiosidad estará en escuchar cómo asume la voz y la presencia del tenor.

Hoy se comienza desde cero y tu voto cuenta

La gran final abre una nueva competencia entre los tres clasificados. El resultado se definirá con un 50 % correspondiente al jurado y un 50 % al público.

Las votaciones se abrirán cuando se anuncie al inicio del programa. Mantente pendiente de las indicaciones de la transmisión y del código QR que aparecerá en pantalla para apoyar a tu favorito.

Después de acompañarlos durante sus ensayos, celebrar sus personajes y comentar sus presentaciones, esta noche podrás formar parte del desenlace. ¡Tu apoyo tendrá un peso importante!

La despedida también viene con invitados

El último concierto reunirá nuevamente a todo el elenco. Ale Merod interpretará a Britney Spears; Vicente será Rauw Alejandro y Anarkelys asumirá a Amanda Miguel.

El Urri compartirá escenario con Toby King, gracias al comodín “Original y copia”. El encuentro pondrá al participante frente al propio artista que deberá interpretar.

Por su parte, Ñero llegará acompañado de Kendall Royo Jr. y Jonathan Gutiérrez para convertirse en Las Ketchup. El trío ya ha despertado curiosidad con sus preparativos y esta noche podremos conocer la transformación completa.

Una última noche para acompañarlos

La gran final se disfruta completa. Conéctate desde las 8:00 p. m. para seguir el programa y escuchar el anuncio que abrirá las votaciones.

Aquí podrás encontrar la cobertura de la noche, los videos y las actualizaciones hasta conocer cómo termina la competencia. Así tendrás un lugar al que regresar para revivir los momentos que quieras conservar.

Ahora nos corresponde disfrutar con ellos ese último encuentro frente al clonador. No te pierdas la gran final de Tu Cara Me Suena 2026, hoy a las 8:00 p. m., por TVN, TVN Pass y YouTube. ¿Yamilka, Maisa o Rikiplops? Esta noche conoceremos la respuesta.