¡Mañana tú también decides! Así se votará en la gran final de Tu Cara Me Suena

Yamilka, Maisa y Rikiplops preparan sus últimos retos en competencia. El público tendrá el 50 % de la decisión, mientras el elenco completo regresará para despedir la temporada con nuevas transformaciones e invitados.

Ciudad de Panamá/¡Llegó el momento de respaldar a tu favorito! Después de nueve shows, Yamilka Pitre, Maisa y Rikiplops disputarán mañana el triunfo de Tu Cara Me Suena 2026, con tres personajes que pondrán merengue, pop y ópera en una misma noche. Ellos preparan sus últimas transformaciones en competencia y tú también tendrás una participación importante en el resultado.

La cita es mañana, miércoles 21 de octubre, a las 8:00 p. m., en vivo por TVN, TVN Pass y YouTube. Además de conocer al ganador de la temporada, volveremos a disfrutar de los ocho famosos y de los invitados que los acompañarán en este último concierto.

Yamilka Pitre: ¡que suene el merengue con Milly Quezada!

La Dueña del Swing tendrá como último reto en competencia convertirse en Milly Quezada. El personaje reunirá la voz, el ritmo y la energía de una artista que invita a levantarse de la silla.

Yamilka buscará que esa alegría también se sienta en su transformación. Su misión será encontrar los detalles que nos recuerdan a Milly y llevarlos al escenario en la noche en la que se decidirá el título.

Maisa preparará su encuentro con Lady Gaga

Lady Gaga será la identidad con la que Maisa enfrentará la gran final. La Barbie tendrá que trabajar la interpretación vocal y la personalidad escénica de una artista con un estilo muy reconocible.

La expectativa estará en descubrir cómo construye ese personaje y qué propuesta presenta para cerrar su recorrido por el clonador. ¡Una última oportunidad para convencer al jurado y a quienes la acompañan desde casa!

Rikiplops ante Luciano Pavarotti: un reto para escuchar con atención

A Rikiplops le tocará asumir a Luciano Pavarotti, una asignación que lleva la ópera a la disputa por el triunfo. La voz y la manera de proyectarla estarán en el centro de una transformación que ya despierta curiosidad.

El finalista tendrá que acercarse a la presencia y al estilo del tenor. ¿Cómo resolverá este desafío? Habrá que acompañarlo mañana para escuchar el resultado de su preparación y descubrir su última identidad en competencia.

Tu voto tendrá la mitad de la decisión

En esta gran final, el público tendrá el 50 % de la decisión y el jurado el otro 50 %. El respaldo de la audiencia será parte fundamental del desenlace entre Yamilka, Maisa y Rikiplops.

Para apoyar a tu favorito, la votación se realizará en www.tucaramesuenatvn.com.

Las votaciones se abrirán cuando se anuncie al inicio del programa. Por eso, conviene acompañar la transmisión desde las 8:00 p. m. y mantenerse pendiente del aviso para participar.

Si durante estas semanas has celebrado cada transformación, cantado frente al televisor o defendido a tu favorito en las conversaciones, mañana llegará el momento de convertir ese apoyo en un voto.

¡Las Ketchup ya están practicando hasta con los lentes!

La despedida también tendrá espacio para las ocurrencias del resto del elenco. Ñero estará acompañado por Kendall Royo y Jonathan Gutiérrez para interpretar a Las Ketchup, y los preparativos ya incluyen acostumbrarse a los lentes de contacto que utilizarán para su caracterización.

Ese pequeño adelanto suma curiosidad a un encuentro que todavía guarda su transformación completa. ¡Habrá que ver a los tres cuando llegue el momento de entrar al clonador!

Ale Merod lo tiene claro: ella viene con show

Ale Merod también dejó una invitación con su propio toque de humor: “Yo vengo con show, los demás van con competencia”.

Su personaje será Britney Spears, con quien compartirá una última presentación para despedir la temporada. En medio de los preparativos, aseguró que están trabajando en una propuesta para disfrutar y recordó la cita de mañana a las 8:00 p. m.

El concierto se completa con Anarkelys como Amanda Miguel, Vicente como Rauw Alejandro y El Urri junto al propio Toby King, gracias al comodín “Original y copia”. Los cinco acompañarán a los tres finalistas en el cierre de esta aventura.

Nos queda una noche para cantar, descubrir las últimas caracterizaciones y conocer quién se lleva la victoria. Acompaña mañana la gran final de Tu Cara Me Suena 2026 y mantente pendiente del anuncio de apertura de las votaciones. ¡Tu favorito también cuenta contigo!