¡El clonador se puso atrevido! Los personajes que encendieron Tu Cara Me Suena 2026

Un toro mecánico, un mensaje en la espalda y un duelo de perreo con Sandra Sandoval: recordamos las transformaciones que le pusieron picante a la temporada antes de la gran final.

Ciudad de Panamá/Hay presentaciones que terminan cuando se apaga la música y otras que todavía dan ganas de comentar. En Tu Cara Me Suena 2026, los famosos nos han regalado personajes con tanta actitud, ocurrencias y entrega que resulta difícil escoger una sola actuación para volver a ver.

Mientras esperamos la gran final, vale la pena regresar a esas noches en las que los participantes se soltaron, sorprendieron con sus caracterizaciones y encontraron una manera muy particular de dejar su huella. ¿Te acuerdas de todos estos momentos?

El Urri como Tokischa: ¡el toro mecánico era apenas el comienzo!

En el tercer show, El Urri salió convertido en Tokischa para interpretar el “Delincuente Mix” y comenzó su presentación sobre un toro mecánico. Después llegó el momento de bajarse y soltar el perreo con la actitud de la artista dominicana. La apuesta terminó por todo lo alto: fue elegido favorito del público y también ganó la gala. ¡Una noche redonda para El Unicornio!

Vicente como Residente: una camisa rota y una sorpresa en la espalda

Vicente llevó “Atrévete” al segundo show con bailarines, rimas y una puesta en escena en la que hasta rompió su camisa. Pero todavía tenía un detalle reservado: al darse la vuelta, dejó ver en su espalda el mensaje “El papá de los megas”. Un guiño al programa que le puso su propio sello a la transformación y dejó una imagen para recordar más allá de la canción.

Rikiplops como Paquita la del Barrio: nació “Paqui Plops”

Con “Rata de dos patas”, Rikiplops llegó al segundo show dispuesto a repartir despecho. Los ademanes y el carácter de Paquita estuvieron presentes incluso al bajar las escaleras, cuando rechazó la ayuda de un hombre como parte del personaje. “Paqui Plops” conquistó el voto del público y terminó protagonizando con Yamilka el primer empate de la temporada. ¡Aquella noche hubo que esperar una decisión adicional del jurado!

Yamilka como Yainubis: el personaje se quedó toda la noche

La transformación de Yamilka Pitre en Yainubis, también en el segundo show, tuvo vida incluso después de cantar “A, E, I, O, U” junto a Chiqui Dubs. Mientras escuchaba las evaluaciones y esperaba los resultados, seguía reaccionando con los gestos y la actitud del personaje. Chiqui Dubs terminó de ponerle picante al encuentro con su comentario: “A ella sí le doy un beso”. Yamilka cerró aquella gala celebrando la victoria.

Ñero como PSY: ¡cantó en coreano y no soltó el paso!

El séptimo show nos dejó a Ñero entregado al universo de “Gangnam Style”. El Don de la TV asumió la letra en coreano y el famoso baile del caballo con una energía que sostuvo durante toda la presentación. La coordinación entre canto y coreografía hizo de su PSY uno de esos números que invitan a mirar otra vez para seguir cada movimiento. ¡Ese clonador también puso a trabajar la memoria y la resistencia!

Ale Merod como Jennifer Lopez: un sueño que terminó en trofeo

Para Ale Merod, convertirse en Jennifer Lopez en el octavo show tenía una historia personal detrás. JLo fue una de sus grandes inspiraciones para dedicarse al espectáculo y ella misma la describió como su “madre artística”. Con “On the Floor”, reunió baile, actitud y trabajo en equipo en una presentación que le dio la victoria. Al día siguiente, reconoció el apoyo de Moyra y los bailarines, quienes fueron fundamentales para llevar esa energía a la tarima.

Maisa como Anitta: ¡Sandra también entró en el juego!

Maisa llevó “Envolver” al tercer show con el movimiento y la seguridad de Anitta. Pero la presentación también nos regaló un encuentro inesperado: su interacción con Sandra Sandoval se convirtió en un divertido duelo de perreo. La jurado respondió al desafío y se animó a bajar hasta el piso con su propio estilo. Una de esas escenas en las que la complicidad termina ampliando el espectáculo.

Anarkelys como Romeo Santos: un personaje que empezó dando de qué hablar

La historia de este reto comenzó antes de la actuación. Anarkelys se quedó con el personaje de Romeo Santos que inicialmente le había correspondido a El Urri y llegó al tercer show para interpretar “La Diabla”. La transformación exigía trabajar el registro vocal y acercarse al particular tono del bachatero. El interés estaba también en descubrir cómo resolvería una identidad que ella misma había elegido asumir.

¡Y hubo más escenas para volver a darle play!

El quinto show merece una mención adicional por partida doble. Vicente interpretó él solo a Andrea Bocelli y Sarah Brightman, con un vestuario dividido y cambios de voz y postura en cada giro. Ñero, por su parte, llevó a Céline Dion al escenario con “My Heart Will Go On”, acompañado por un Andrés Poveda que apareció en un flotador y convirtió la escena del Titanic en comedia. Dos propuestas muy distintas que aprovecharon la actuación para sorprender.

Todavía queda una última noche para sumar momentos a este recuento. La gran final de Tu Cara Me Suena 2026 llega este miércoles 21 de octubre, a las 8:00 p. m., por TVN, TVN Pass y YouTube. Mientras llega la cita, cuéntanos: ¿qué transformación de la temporada te hizo buscar el video para verla otra vez?