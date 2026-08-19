¡EN MINUTOS! se abre el telón en TU CARA ME SUENA 2026

¡La espera terminó! Acomódate frente a la pantalla porque el clonador ya está encendido y el gran secreto de la cuarta silla está a punto de revelarse.

Ciudad de Panamá, Panamá/El escenario del campus ITSE está listo, las luces esperan su señal y detrás del telón ya se sienten los nervios. Estamos a minutos de que la pantalla se llene de música, personajes y transformaciones con el megaestreno de Tu Cara Me Suena 2026.

El día más esperado finalmente llegó. Muy pronto, ocho figuras entrarán al clonador para desprenderse de sus propias identidades y asumir el desafío de convertirse en estrellas completamente diferentes.

La primera noche está a punto de comenzar y viene cargada de talento, sorpresas y diversión 100 % panameña. ¡Que suba el volumen porque el juego de las identidades ya casi arranca!

Adrenalina pura en los camerinos

En el backstage se afinan los últimos detalles. Los calentamientos vocales, los retoques de maquillaje y los repasos finales de cada movimiento marcan los instantes previos a la apertura del telón.

Anarkelys Arias, Vicente Chávez, Rikiplops, Maisa Pérez Condacín, El Urri, Ale Merod, Israel “Ñero” Berastegui y Yamilka Pitre se preparan para hacer su primera aparición en la competencia.

A través de las plataformas digitales, los fanáticos más fieles ya han podido dar un pequeño vistazo a la intimidad de los camerinos antes del pitazo inicial. Hemos podido ver, por ejemplo, a participantes como Rikiplops manejando la tranquilidad a su manera: bailando, sacudiendo el estrés y manteniendo una sonrisa impecable mientras los expertos en maquillaje hacen su magia. Es esa energía contagiosa la que se respira a puertas cerradas.

Las caras que el público conoce están por desaparecer detrás de maquillaje, peinados, vestuarios y horas de preparación. Cuando cada participante pise la tarima, tendrá que abandonar su voz, sus gestos y su estilo para darle vida a otro artista.

La misión no será simplemente parecerse físicamente. Tendrán que cantar, bailar, actuar y conseguir que el público se pregunte: ¿de verdad es él?, ¿será ella?

Ocho famosos, ocho personalidades

Cada integrante del elenco llega con fortalezas y desafíos diferentes. Algunos cuentan con experiencia musical, pero tendrán que silenciar su propio estilo para no ser descubiertos. Otros dominan las cámaras o las redes sociales, aunque esta vez deberán responder ante exigencias vocales y coreografías capaces de sacarlos por completo de su zona de comodidad.

La primera presentación será clave para causar una buena impresión y comenzar a conquistar al jurado, al público y a las barras.

¿Quién logrará callar bocas con un vozarrón que nadie esperaba? ¿Quién sacará lágrimas de la risa intentando dominar una coreografía complicada? ¿Y quién conseguirá una transformación tan convincente que hará olvidar su verdadera identidad?

En Tu Cara Me Suena, cualquier cosa puede pasar cuando se abre el clonador.

La máxima gozadera está por comenzar

En breves instantes, el escenario se encenderá para regalarnos esa combinación de música, actuación, baile y ocurrencias que convierte cada presentación en una caja de sorpresas.

Nathalia González y Eddy Vásquez estarán al frente de la conducción y tendrán la misión de mantener el orden —o al menos intentarlo— durante una noche en la que los nervios, las reacciones inesperadas y la diversión también serán protagonistas.

El público podrá disfrutar cada transformación, comentar los mejores momentos y comenzar a decidir quién merece convertirse en uno de los favoritos de la temporada.

A punto de caer la bomba de la cuarta silla

Dímelo Flow, Sandra Sandoval y Emilio Regueira están preparados para evaluar cada respiración, gesto y paso de baile. Sus diferentes experiencias dentro de la música y el entretenimiento permitirán analizar la precisión vocal, la actitud, la autenticidad y el dominio escénico de los participantes.

Sin embargo, todavía falta una figura para completar la mesa.

El secreto de la cuarta silla tiene los minutos contados. Durante el estreno será revelada la identidad del jurado sorpresa que se sumará a la competencia y que ha mantenido a todos lanzando teorías.

¿Será alguien del mundo de la música? ¿Una figura experta en el escenario? Muy pronto terminará la especulación.

La Sra. Dezdy no dejará absolutamente nada guardado

Si creías que el espectáculo se limitaba a la tarima principal, te equivocas. ¡La mismísima Sra. Dezdy ya está en los estudios! Llegó lista para darlo todo y mostrar exactamente lo que quieres ver.

Con la lupa bien puesta, estará pendiente de cada detalle, cada tropiezo y cada anécdota jugosa que ocurra en el backstage y durante los cortes comerciales.

El público también entra en acción

La audiencia no estará solo para mirar. Además de las puntuaciones de los jueces, los participantes y el público tendrán participación en la votación final.

Por eso será importante mantener el celular cerca y prestar atención a las instrucciones que aparecerán durante el programa. Cada voto podrá convertirse en una muestra de apoyo para los favoritos.

¡No parpadees que el show está por comenzar!

Si estás leyendo esto, es momento de buscar los snacks, reunir a la familia y asegurar tu puesto frente a la pantalla.

El megaestreno comienza a las 8:00 p. m. por TVN y TVN Pass. Si la hora te agarró en el tranque, también podrás seguir la transmisión por 96.5 FM.

El clonador está calentando motores y el telón está por abrirse. ¡En minutos comienza Tu Cara Me Suena 2026!