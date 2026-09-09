Rikiplops nos abrió las puertas de su casa y su estudio

Después de su presentación, las cámaras de Tu Cara Me Suena acompañaron a Rikiplops fuera de los reflectores para mostrar su faceta más íntima.

Rikiplops nos abrió las puertas de su casa y su estudio
09 de septiembre 2026 - 20:45
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