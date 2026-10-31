¿Viaja al interior? Recuerde los horarios de inversión de carriles este sábado

El operativo se desarrollará de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Para el retorno de los viajeros, la medida está prevista para el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional recordó que este sábado 31 de octubre, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., se habilitará la inversión de carriles en dos tramos de la vía Interamericana para facilitar el desplazamiento de los viajeros durante las Fiestas Patrias.

El dispositivo de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito funcionará desde El Nazareno, en La Chorrera, hasta Campana, en Capira, y desde Sajalices hasta San José, en San Carlos.

Horarios y tramos para el retorno

Para facilitar el regreso de los viajeros, la inversión de carriles está prevista para el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre, también de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., en los siguientes tramos:

Desde El Nance, en San Carlos, hasta Sajalices, en Capira.

Desde Campana, en Capira, hasta El Nazareno, en La Chorrera.

La medida busca agilizar el tránsito y prevenir accidentes durante los desplazamientos por las celebraciones patrias. Forma parte de las acciones del Ministerio de Seguridad Pública a través del Plan Firmeza.

Recomendaciones antes de viajar

La Policía Nacional exhortó a los conductores a verificar las condiciones de sus vehículos antes de emprender el viaje, mantener una velocidad prudente y evitar maniobras riesgosas.

También pidió respetar las indicaciones de los agentes de tránsito durante el recorrido y en los puntos donde se aplique la inversión de carriles.