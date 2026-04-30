NBA playoffs resultados| Rockets recortan distancias con Lakers y Cunnigham se crece por los Pistons

Una jornada con marcadores que aumentan la expectativa de lo que vaya a ocurrir próximamente en la postemporada.

Estados Unidos/Los Angeles Lakers desperdiciaron una segunda oportunidad de eliminar a los Houston Rockets en los playoffs de la NBA al caer este miércoles por 99-93, una derrota que incrementa la presión sobre el equipo de LeBron James.

Los californianos todavía dominan por un global de 3-2 esta eliminatoria de primera ronda de la Conferencia Oeste, que se traslada a Houston para el sexto partido del viernes.

Una nueva victoria de los texanos colocaría a los Lakers en riesgo de ser la primera franquicia en la historia en desperdiciar una ventaja de 3-0 en una eliminatoria de playoffs.

En el Este, los Orlando Magic tampoco dieron la puntilla este miércoles a los Detroit Pistons, que recortaron la distancia a 3-2 gracias a una exhibición de 45 puntos de Cade Cunningham, mientras los Cleveland Cavaliers se adelantaron 3-2 en su serie ante los Toronto Raptors.

Aunque la igualdad reina en casi todas las series de primera ronda, gran parte de las miradas se concentran ahora en los Lakers, que le perdonaron la vida por segunda ocasión seguida a los Rockets.

Luka Doncic, la máxima estrella angelina, sigue viendo los juegos desde el banco pero este miércoles sí regresó a las canchas Austin Reaves, otra de sus figuras.

El escolta, que estaba parado desde el 2 de abril por una lesión en el músculo oblicuo, rindió a gran nivel con 22 puntos en un ataque encabezado por el veterano LeBron James, con 25 tantos y 7 asistencias.

Los Rockets tenían de nuevo la baja de Kevin Durant pero sacaron a relucir su carácter para mantenerse en pie tras un gran arranque de partido de los locales.

Una canasta de LeBron acercó a los Lakers 88-85 a tres minutos del final, devolviendo la ilusión al público del Crypto.com Arena, que no ve a su equipo superar una ronda de postemporada desde 2023.

Pero King James perdió luego un balón crucial a favor de Reed Sheppard y erró un último lanzamiento triple a 12 segundos del final.

Con su férrea defensa y un mayor acierto en el tiro exterior, especialmente de Jabari Smith Jr. (22 puntos y 4 triples), los Rockets celebraron un triunfo que multiplica la emoción en la eliminatoria.

"En nuestra defensa, uno espera que (recibir solo) 99 puntos sea suficiente para ganar, pero simplemente no conseguimos meter los tiros", lamentó el entrenador de los Lakers, JJ Redick.

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- Récord de Cunningham -

En Detroit, los Pistons necesitaron de una épica actuación de Cade Cunningham, con un récord de 45 puntos, para mantenerse con vida con un triunfo 116-109 ante Orlando Magic.

Detroit salvó la primera bala de Orlando gracias al liderazgo de Cunningham, vencedor de un duelo de altura frente a otro antiguo número uno del Draft, Paolo Banchero, que también convirtió 45 puntos para Orlando.

"No quiero que se termine la temporada ahora, tengo que dejarlo todo en la cancha", declaró Cunningham. "Nos metimos en un buen lío y va a ser difícil salir de él, pero hoy hicimos nuestro trabajo".

Los Pistons, favoritos indiscutibles al inicio de la serie, siguen soñando con la remontada tras una noche en la que dominaron el marcador de principio a fin pero sin despegarse definitivamente hasta el último minuto.

Con la canasta ganadora a 30 segundos del final, Cunningham fijó la mayor marca anotadora en playoffs de los emblemáticos Pistons, una franquicia con tres anillos de campeones.

El anterior récord estaba en manos de Dave Bing con 44 puntos convertidos en 1968.

Férreos dominadores del Este en la fase regular, con 60 victorias y 22 derrotas, los Pistons todavía necesitan dos triunfos más para cumplir el objetivo mínimo de superar una ronda de playoffs por primera vez desde 2008.

- Cavs retoman mando -

Por su parte los Cleveland Cavaliers, otros aspirantes del Este en problemas en esta primera ronda, recuperaron el control de su eliminatoria ante los Toronto Raptors con un sufrido triunfo 125-120.

Aunque no mejoró su nivel de juego, el equipo de James Harden (23 puntos) y Donovan Mitchell (19) levantó dos desventajas de 12 puntos para evitar una tercera victoria seguida de los canadienses.