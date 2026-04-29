EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Chiriquí vs Bocas del Toro: juego 5 de la serie final por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/El estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá se convierte en el epicentro de las emociones con la disputa del quinto partido de la serie final del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor entre los equipos de Chiriquí y Bocas del Toro, que puedes ver a través de TVMAX, TVN PASS y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Las alineaciones han sido anunciadas y las presentamos a continuación.

Previa

Los 'Tortugueros' bocatoreños lideran la serie final por récord de tres victorias y una derrota. Eso representa una posición privilegiada que han conseguido mediante un bateo efectivo, un pitcheo que se ha mantenido consistente y un estilo agresivo para correr las bases.

Bocas del Toro tiene un promedio de bateo colectivo en la final de .295 al acumular 39 imparables en 132 turnos. Mientras que Chiriquí registra un total de 35 incogibles en 129 oportunidades para .271.

El cuerpo de lanzadores bocatoreño ha permitido 12 carreras limpias en 35 episodios para una efectividad de 3.09. En tanto que los serpentineros del elenco chiricano toleraron 17 anotaciones limpias en 34 entradas para 4.50.

Además, los bocatoreños han sacado provecho de las bases robadas ya que acumulan ocho sobre una de los chiricanos.

En el aspecto defensivo, Bocas del Toro ha cometido tres errores ante uno de Chiriquí.

¿Podrán los 'Tortugueros' consagrarse campeones o será el 'Ganao' Bravo' el que salga airoso y extienda la serie a un sexto juego? La respuesta a esta pregunta la iremos descubriendo a partir de las 8:00 p.m.

Estado de la serie final