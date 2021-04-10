Pau Gasol vuelve a jugar con el Barça dos décadas después

El pívot del Barcelona Pau Gasol volvió a jugar en un partido oficial, dos años después de su última participación en un encuentro de competición, entonces con los Milwaukee Bucks.

Pau Gasol (40 años) estuvo por fin sobre la cancha y fue en la última jornada de la fase regular de la Euroliga, en la que el Barça perdió en casa 82-72 ante el Bayern Múnich. El equipo azulgrana no se jugaba nada al estar ya clasificado para los cuartos de final de la competición.

Este partido en el Palau Blaugrana supuso el primero de Pau Gasol con el equipo azulgrana desde que hace dos décadas abandonara el Barça para iniciar su carrera en la NBA.

El último partido de Pau Gasol con el Barça se remontaba al 21 de junio de 2001, durante la final de los 'playoffs' ante el Real Madrid, cuando firmó 22 puntos y 10 rebotes para dar el título español a los suyos.

Pau Gasol, que anunció su regreso al club que le lanzó a la fama en febrero, empezó en el quinteto titular este partido, junto al griego Nick Calathes, el francés Leo Westermann y los españoles Sergi Martínez y Víctor Claver.

El pívot español disputó en el Palau Blaugrana sus primeros puntos dos años después de jugar su último encuentro el 10 de marzo de 2019 con los Milwaukee Bucks contra los San Antonio Spurs.

Desde entonces, Gasol no había vuelto a pisar las canchas, ocupado en superar la fractura navicular por estrés en el pie izquierdo.

Rumbo a Tokio

Gasol volvió al Barcelona con la intención de estar listo para participar en sus quintos Juegos Olímpicos en Tokio, tras veinte años en diversos equipos de la NBA, donde ganó dos anillos de campeón con Los Angeles Lakers en 2009 y 2010.

Junto a sus dos anillos de campeón de la NBA, Gasol también ganó el Mundial de 2006, fue plata en los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012 y bronce en 2016, así como logró el campeonato de Europa en 2009, 2011 y 2015, además de ganar una liga ACB española con el Barça en 2001.

Como el propio Gasol reconocía en su presentación el 25 de marzo, sólo le falta en su palmarés la Euroliga, a la que opta esta temporada.

Allí el Barcelona jugará en cuartos contra el Zenit ruso o contra el Valencia español.

El Real Madrid, por su parte, jugará en cuartos contra el Efes Estambul turco.