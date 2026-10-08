MLB Playoffs 2026 noticias| Aaron Judge: capitán de los Yankees da un mensaje a los directivos tras eliminación

Estados Unidos/Aaron Judge pasó la mayor parte de las últimas dos semanas intentando convencer a los Yankees de que dejaran de ser tan cautelosos con respecto a su lesión en la pantorrilla derecha, una batalla constante que terminó con el capitán viendo los cinco partidos de postemporada desde la banca.

Con la temporada muerta comenzando mucho antes de lo que hubiera querido, Judge envió un mensaje contundente a la gerencia, instando al jefe máximo Hal Steinbrenner y al gerente general Brian Cashman a realizar todos los cambios necesarios para evitar que este desenlace se repita en los próximos octubres.

"Somos los Yankees", dijo Judge después de la derrota de su equipo por 4-3 ante los Rays en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana. "Creo que deberían apostar con todo y hacer lo que sea necesario. Si tenemos carencias, ya sea que necesitemos ciertos jugadores o personal, lo que sea que haga falta, hay que salir a buscarlo".

"Por eso volví a firmar aquí para jugar con los Yankees, para luchar por un campeonato todos los años, para apostar con todo. Eso es lo que hago cada temporada muerta, prepararme para darle a este equipo y a esta ciudad todo lo que tengo. Así que espero que ellos hagan lo mismo".

Te puede interesar: MLB noticias| Grandes Ligas proponen cambios que afectarían la temporada regular y los playoffs

Cuando le preguntaron si cree que los Yankees han apostado con todo, Judge vaciló.

"Es difícil decirlo", expresó Judge. "Yo quisiera hacer cambios por todos los jugadores y firmar a todos los agentes libres cada año, pero sé que eso no es realista. Así que nos dan un equipo ganador todos los años, pero eso no es suficiente aquí en Nueva York. Somos los Yankees. Hay que salir a buscar campeonatos y apostar con todo cada año. Así que estoy emocionado por ver lo que hacen".

El segunda base Jazz Chisholm Jr., el jardinero Trent Grisham y el cerrador David Bednar figuran entre los principales jugadores del equipo que están próximos a convertirse en agentes libres. El contrato de Cashman vencerá durante esta temporada muerta, mientras que al dirigente Aaron Boone le resta un año de la extensión que firmó en febrero del 2025.

En declaraciones a periodistas de FOX Sports y el New York Post antes del Juego 3 del miércoles, Cashman afirmó que considera a Boone "un muy buen dirigente", y agregó: "Estamos aquí por una razón. Hay muchas razones detrás de eso y, sin duda, él es parte de ello".

Te puede interesar: Premier League | Erling Haaland envía mensaje a seguidores del Manchester City

Después de que Grisham se ponchara para poner fin a la temporada de los Yankees, se escuchó a los aficionados coreando consignas a favor de un cambio de dirigente. Al preguntársele sobre su situación y sus expectativas después del encuentro, Boone respondió: "Esas conversaciones y esos asuntos son para otro día".

La temporada del 2026 marcó la novena de Boone al mando, una campaña de 93 victorias que mejoró su récord de temporada regular a 790-565 (.583). Sin embargo, los Yankees todavía no han conseguido el campeonato de Serie Mundial del que Boone habló con optimismo el día de su contratación. Lo más cerca que estuvo fue cuando conquistó el banderín de la Liga Americana en el 2024, antes de que los Dodgers eliminaran a Nueva York en cinco juegos.

"Cada año es diferente", dijo Boone. "El panorama es distinto. El equipo con el que llegas, la manera en que estás jugando, todas esas cosas. Puedo hablar de esta serie. No jugamos un partido limpio [en el Juego 2]. Pero, en definitiva, no bateamos lo suficiente ni anotamos las carreras necesarias para avanzar o prolongar la serie".

El derecho de los Yankees, Cam Schlittler, afirmó que Boone ha sido un dirigente "extraordinario", y agregó: "Todos los jugadores en este clubhouse lo respaldan".

"Es alguien que siempre pone a sus jugadores primero, y creo que eso es muy importante", expresó Schlittler. "Ha sido excelente para este equipo y para los muchachos que estamos aquí. Confiamos en él. No ha habido un solo día en el que no haya confiado en él o en alguna decisión que haya tomado. Tengo una gran relación con él y lo voy a respaldar".

"Espero jugar aquí durante mucho tiempo y que él siga siendo el dirigente. Puede que cargue con la culpa por nuestro desempeño, pero al final del día, todo depende de nosotros. Tenemos que exigirnos un poco más".

Judge aseguró que nadie en el clubhouse está satisfecho con el resultado de este año y prometió que el equipo estará listo para "dar el siguiente paso" en el 2027. Y espera que eso suceda con Boone todavía a cargo de confeccionar las alineaciones.

"Él es nuestro dirigente. Es quien lleva el timón", dijo Judge. "Nos coloca en la mejor posición para salir al terreno y tener éxito. Especialmente en una temporada como esta, en la que estuve lesionado y me perdí 100 juegos... Que haya sabido manejar la situación como lo hizo y ponernos en la mejor posición para llegar a la postemporada y tener la oportunidad de ganar una Serie Mundial demuestra que definitivamente siempre nos ha respaldado".

Información de Bryan Hoch (MLB.com)