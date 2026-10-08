MLB noticias| Grandes Ligas proponen cambios que afectarían la temporada regular y los playoffs

Estados Unidos/Las Grandes Ligas de Béisbol propusieron este jueves reducir el número de partidos de la temporada regular de 162 a 154 y cambiar los playoffs para que los mejores sembrados puedan elegir a sus rivales.

Los cambios propuestos se presentaron en la más reciente sesión de negociación entre la Major League Béisbol (MLB) y su asociación de jugadores, mientras crece el temor sobre un posible conflicto sobre restricciones salariales que podría interrumpir la próxima temporada.

La propuesta también incluye ampliar las series divisionales de postemporada de un formato al mejor de cinco a uno al mejor de siete.

"MLB propuso volver a una temporada regular de 154 partidos, series divisionales al mejor de siete y la selección de rivales en la ronda de comodín y divisionales", dijo la Liga en un comunicado.

Los cambios propuestos incluyen que se permita a los equipos mejor sembrados en las rondas de comodín y divisionales elegir a sus rivales. Las variantes se implementarían a partir del próximo año, si se llega a un acuerdo.

Las propuestas se divulgan ante la posible irrupción de un cierre patronal y una huelga de jugadores en los próximos meses.

El próximo convenio colectivo debe negociarse antes de diciembre.

Los dueños de los equipos presionan por la implementación de un tope y piso salarial, citando enormes disparidades en las nóminas entre clubes que, según ellos, perjudican la competitividad.

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Por su parte, la asociación de jugadores se opone a cualquier medida que reduzca el gasto de los clubes y acusa a los propietarios de equipos de querer ahorrarse dinero.

En una declaración enviada a la AFP, la asociación de jugadores indicó que está analizando las propuestas y que permitirá que los jugadores opinen antes de responder en la mesa de negociación.

"Lamentablemente, la liga dejó claro una vez más que todas sus propuestas dependen de que los jugadores acepten un tope salarial", señala el comunicado de la Asociación de Jugadores.

La temporada regular más corta propuesta y la ampliación de las series divisionales entrarían en vigor en 2029.

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