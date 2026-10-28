MLB Serie Mundial 2026| Cerveceros vs Rays: Alineaciones confirmadas para el Juego 5 del Clásico de Otoño

Los equipos están listos para su cita con el destino en el Tropicana Field

Panamá/Llegamos al quinto partido de la Serie Mundial 2026. Cuando se pensaba que los Cerveceros de Milwaukee liquidarían la contienda en cuatro juegos, los Rays respondieron con un triunfo agónico en 12 entradas, por pizarra de 4 carreras a 3. Hoy es un nuevo día y ambos equipos salen este miércoles en busca de una victoria de gran valor para sus aspiraciones dentro de esta instancia.

Ese encuentro es el último de tres programados en el Tropicana Field de Tampa. En esta ocasión, los Cerveceros repiten la alineación que les ha mantenido al frente en la serie, con récord de tres triunfos en cuateo juegos realizados. Jackson Chourio, Jake Bauers, Christian Yelich y William Contreras se mantienen en la parte alta del orden al bate.

Te puede interesar: MLB Serie Mundial 2026 resultado| Rays evitan la barrida ante Cerveceros con triunfo en 12 episodios

Por su parte, los Rays incorporan en su alineación a Ben Williamson en la segunda base en sustitución de Richie Palacios quien ocupó esa posición a la defensa en el juego anterior.

Williamson fue el pelotero que bateó el imparable remolcador de la carrera del triunfo para los Rays en el cuarto partido.

Jacob Misiorowski (Cerveceros) y Drew Rasmussen (Rays), los lanzadores abridores de este encuentro, se han constituido en las cartas principales del pitcheo de sus equipos. El primero tendrá la misión de mantener el alto las posibilidades de los Cerveceros de conquistar su primera Serie Mundial. Mientras que el segundo intentará que su equipo esté a flote y busque un triunfo que prolongue el Clásico de Otoño a un sexto partido.

Te puede interesar: MLB Serie Mundial | Rays de Tampa Bay anuncian al lanzador Drew Rasmussen para el juego 5