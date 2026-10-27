MLB Serie Mundial | Cerveceros vs Rays juego 4 EN VIVO por TVMAX y TVN Pass

Apalancamiento histórico: Los Cerveceros aplastan a los Rays y se colocan a un triunfo del título de la Serie Mundial 2026.

Panamá/La Serie Mundial 2026 se encuentra a las puertas de un desenlace histórico. Los Cerveceros de Milwaukee saldrán este martes por la noche al Tropicana Field desde las 7:00 pm con la oportunidad de barrer a los Rays de Tampa Bay y conquistar el primer campeonato de Serie Mundial en la historia de la franquicia.

La novena de Milwaukee tomó una ventaja imponente de 3-0 en la serie tras aplastar 10-1 a los Rays en el Juego 3, impulsada por un ataque sin precedentes de ocho carreras con dos outs en la quinta entrada.

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Con ocho victorias consecutivas en esta postemporada, los Cerveceros están a un solo triunfo de convertirse en el primer equipo en barrer de forma sucesiva la Serie de Campeonato y la Serie Mundial desde los Rojos de Cincinnati en 1976.

Duelo en la lomita: Griffin Jax contra la estrategia de Milwaukee Las decisiones de pitcheo marcan el contraste para este cuarto choque:

Rays de Tampa Bay: Confiarán el partido de eliminación al derecho Griffin Jax , quien ha registrado una efectividad de 1.88 en 24 entradas a lo largo de sus últimas seis presentaciones entre el cierre de la temporada regular y los playoffs.

Confiarán el partido de eliminación al derecho , quien ha registrado una a lo largo de sus últimas seis presentaciones entre el cierre de la temporada regular y los playoffs. Cerveceros de Milwaukee: Mantienen su abridor por definir (TBD). Luego de utilizar al veterano Brandon Woodruff para lanzar el noveno episodio del Juego 3 en su regreso tras meses de inactividad, el mánager Pat Murphy evalúa opciones que van desde el diestro Dustin May, los zurdos Kyle Harrison y Shane Drohan, hasta estructurar un juego de bullpen con sus relevistas principales totalmente descansados.

Ofensivas de contraste y el peso de la historia En el plano ofensivo, el novato venezolano de 22 años Jackson Chourio encabeza el ataque de Milwaukee con un promedio de .571 en el Clásico de Otoño, tras convertirse en el segundo pelotero más joven de la historia con cuatro imparables y una base robada en un mismo encuentro de Serie Mundial. Junto a él, el receptor William Contreras ostenta un promedio de .538 con un desempeño defensivo sobresaliente detrás del plato.

En la otra acera, la alineación de Tampa Bay necesita romper urgentemente con una severa sequía que la ha limitado a una sola carrera en sus últimas 17 entradas. La estadística histórica juega drásticamente en contra de los Rays: de los 43 equipos que han estado abajo 0-3 en una serie al mejor de siete en la MLB, únicamente los Red Sox de Boston en 2004 lograron remontar. En el contexto específico de la Serie Mundial, ninguna escuadra ha conseguido siquiera forzar un sexto juego tras caer en una desventaja de 0-3.