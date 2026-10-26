MLB Serie Mundial 2026 resultado| Cerveceros sacuden a Rays y se acercan al título

Sintoniza el Juego 4 de la Serie Mundial Cerveceros vs Rays, el martes 27 de octubre a las 7:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Estados Unidos/Liderados por el venezolano Jackson Chourio, los Cerveceros de Milwaukee machacaron este lunes 10x1 a los Rays de Tampa Bay y se avanzaron 3-0 en el global de la Serie Mundial, a sólo un triunfo del primer trofeo de Grandes Ligas de su historia.

La demoledora ofensiva de Milwaukee, que tomó una temprana ventaja de dos carreras, explotó en una descomunal quinta entrada de ocho anotaciones impulsada por el joven Chourio, autor de cuatro hits en el Tropicana Field de los Rays.

Los Cerveceros tendrán su primera oportunidad de coronarse en el cuarto juego del martes mientras los Rays necesitan una milagrosa remontada que nadie ha conseguido en un Clásico de Otoño.

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Sólo un equipo en la historia, los Medias Rojas de Boston en 2004, han conseguido levantar un 0-3 en contra en los playoffs.

A esa gesta es a lo único que se pueden agarrar unos Rays que, frustrados ante la superioridad de Milwaukee, sacudieron este lunes su alineación con la sorpresiva suplencia del mexicano Jonathan Aranda.

Ni siquiera la esperada apertura del dominicano Freddy Peralta, ex lanzador de Milwaukee, impidió que los Cerveceros los mandaran a la lona con una exhibición que consagra su fabulosa temporada.

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Milwaukee, que no jugaba la final de las Grandes Ligas desde 1982, fue el mejor equipo de la fase regular y en los playoffs barrió a los Dodgers de Los Ángeles, los vigentes bicampeones.

En total los Cerveceros encadenan ocho victorias consecutivas impulsados por un ataque irresistible en el que sobresalen Jackson Chourio, que este lunes conectó cuatro hits y remolcó una carrera, y el también venezolano William Contreras, con tres imparables y una anotación impulsada.

Con sólo 22 años, Chourio se convirtió en el quinto pelotero más joven en conectar cuatro hits en un Clásico de Otoño.

Solamente un doble del cubano Yandy Díaz evitó la blanqueada cuando Rays se encontraba ya en la última entrada con dos outs.

Momentos claves

3ra. Alta

0-0 (1 Out)

Christian Yelich pega sencillo con elevado a jardinero izquierdo Chandler Simpson. Jackson Chourio anota Jake Bauers a 2da.

MIL 1-0 TB

0-0 (1 Out)

William Contreras pega sencillo con línea a jardinero derecho Victor Mesa Jr. Jake Bauers anota . William Contreras out en 2da con el tiro, jardinero derecho Victor Mesa Jr. a campo corto Taylor Walls. Christian Yelich a 3ra.

MIL 2-0 TB

5ta. Alta

2-2 (2 Outs)

Brice Turang pega sencillo con rodado a campo corto Taylor Walls. Jackson Chourio anota Christian Yelich anota William Contreras a 2da.

MIL 4-0 TB

0-0 (2 Outs)

Garrett Mitchell pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Chandler Simpson. William Contreras anota Brice Turang a 2da.

MIL 5-0 TB

0-0 (2 Outs)

Garrett Mitchell pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Chandler Simpson. William Contreras anota Brice Turang a 2da.

MIL 7-0 TB

2-2 (2 Outs)

Sal Frelick pega doble (1) con línea a jardinero izquierdo Chandler Simpson. Cooper Pratt anota.

MIL 8-0 TB

1-2 (2 Outs)

David Hamilton pega sencillo con línea a jardinero central Jonny DeLuca. Sal Frelick anota.

MIL 9-0 TB

2-2 (2 Outs)

Jackson Chourio pega doble (1) con elevado a jardinero derecho Victor Mesa Jr. David Hamilton anota.

MIL 10-0 TB

9na. Baja

3-2 (2 Outs)

Yandy Díaz pega doble (5) con elevado a jardinero central Luis Lara. Cedric Mullins anota.

MIL 10-1 TB