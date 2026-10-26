MLB Serie Mundial| Cerveceros vs Rays: preguntas que podrían tener respuestas en el Juego 3

Estados Unidos/Los Cerveceros, antes del viernes, no habían jugado un partido de Serie Mundial en 44 años. Ahora están a dos victorias -- dos pequeñas victorias -- de su primer título de Serie Mundial. Por su parte, los Rays regresan a casa al Tropicana Field, el hogar donde tuvieron tanto éxito durante todo el año, tratando de encontrar una manera de volver a meterse en esta serie.

¿Nos estamos acercando a la coronación de los Cerveceros? ¿O después de todo esta será una serie larga? El juego de la noche del lunes nos lo dirá. Aquí hay tres preguntas clave de cara al Juego 3.

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¿Podrá Peralta continuar con su dominio, y nada menos que contra su exequipo?

Los fanáticos de los Mets quizás quieran taparse los ojos un poco aquí, pero en serio, no ha habido un lanzador más dominante en los últimos dos meses que el dominicano Freddy Peralta. Desde el 26 de agosto, exactamente hace dos meses, Peralta lleva una marca impresionante de 7-0 con efectividad de 0.89, con un par de brillantes premios para demostrarlo: Lanzador del Mes de la Liga Americana en septiembre y JMV de la SCLA. Peralta ha resultado ser el as absoluto de octubre que muchos pensaron que sería a principios de la campaña; solo que lo está haciendo con los Rays, no con los Mets.

Es justo decir que Tampa Bay lo necesita desesperadamente para salvarlos en el Juego 3, mirando de frente el cañón de un posible abismo de 0-3. Peralta, por supuesto, deberá lidiar con un poco de drama adicional en este choque, debido a que lanzó las primeras ocho campañas de su carrera con Milwaukee, siendo convocado a dos Juegos de Estrellas y viendo acción en siete series distintas de postemporada. Ahora podría ser el último obstáculo en el camino para que los Cerveceros finalmente lleven un trofeo de Serie Mundial a Milwaukee. Peralta está en el centro de todo en esta serie ahora mismo.

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¿Será el bullpen de los Cerveceros simplemente intocable?

La historia de esta postemporada de Milwaukee -- y lo que al final resultaría siendo la historia de su primer campeonato -- es su tenacidad. Ninguna ventaja está a salvo contra su alineación, por lo que parece que un partido jamás está fuera de alcance. Y aunque es cierto que los Cerveceros siguen encontrando maneras de pelear para remontar, sin importar la desventaja que se les ponga al frente, vale la pena señalar qué es lo que en primer lugar les está permitiendo remontar: Su bullpen.

Tan solo en esta serie, los relevistas de Milwaukee han lanzado 10 entradas concediendo apenas una carrera; ese es el motivo por el que ese ataque de cuatro vueltas de los Rays en la primera entrada del Juego 2 por sí solo no empató la serie. Durante toda la postemporada, el bullpen de los Cerveceros lleva efectividad de 1.24 en 50.2 episodios, y está llegando al punto en que Aaron Ashby (quien todavía no ha permitido carrera en 15.2 innings de postemporada) podría terminar siendo el principal candidato para el premio al JMV de la Serie Mundial. Si no puedes descifrar a un bullpen, no puedes ganar una serie. Y en este momento, nadie puede tocar al bullpen de Milwaukee.

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¿Podrán los Rays corregir el rumbo a tiempo?

Tampa Bay juega en la mejor división, y probablemente la de mayor nómina en todo el béisbol, pero la ganaron cómodamente porque jugaron un béisbol hermético y limpio a lo largo de toda la temporada. Lanzan bien, defienden bien, corren bien las bases y toman buenas decisiones en general. Bueno, al menos hasta esta serie. Ese fue el caso especialmente en el Juego 2. Los Rays cometieron fallas a la defensa (más de lo que indicaría su único error oficial a la cuenta del inicialista mexicano Jonathan Aranda); cometieron errores en las bases; en general, lucieron descuidados en cada aspecto. Estos no se han parecido a los Rays que todos conocemos y queremos.

“Les garantizo una cosa: Nadie en este camerino quiere jugar el béisbol que hemos jugado los últimos dos días", dijo el dominicano Junior Caminero, y con toda seguridad no hay un solo aficionado de los Rays que no sienta lo mismo.

Puede resultar singularmente frustrante ver a un equipo jugar de cierta manera todo el año y luego, en el escenario más grande posible, verlo desempeñarse de manera completamente opuesta, pero eso es exactamente lo que les ha sucedido a los Rays en la Serie Mundial. Regresar al Tropicana -- donde tuvieron el mejor récord como locales en todo el béisbol -- seguramente ayudará. Más les vale. Porque si la escuadra de Tampa Bay no resuelve esto pronto (en realidad, este mismo lunes), El Trop será el lugar donde terminará esta temporada… con los Cerveceros destapando champán en el vestidor visitante.

Información de Will Leitch (MLB.com)