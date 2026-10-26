Los Cerveceros amenazan con coronarse mientras los Rays buscan vida en el Juego 3 de la Serie Mundial

Con la serie 2-0 a favor de Milwaukee, Freddy Peralta saldrá a la lomita en el Tropicana Field para frenar a su antiguo equipo y evitar una barrida histórica.

Panamá/Los Cerveceros de Milwaukee han colocado a los Rays de Tampa Bay contra la pared en la Serie Mundial 2026 tras tomar una ventaja crucial de 2-0 en los primeros dos encuentros disputados en el American Family Field.

La contienda se traslada este lunes por la noche al Tropicana Field, escenario donde la escuadra de Milwaukee buscará dar un paso definitivo hacia el primer título de Serie Mundial en la historia de la franquicia, la cual no alcanzaba el Clásico de Otoño desde hace 44 años.

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La gran incógnita de la velada recae en el duelo de pitcheo. Los Rays encomendarán su supervivencia al derecho Freddy Peralta, exfigura de los Cerveceros y galardonado como MVP de la ALCS, quien atraviesa un momento dominante con récord de 7-0 y 0.89 de efectividad en sus últimas 10 presentaciones desde finales de agosto. Enfrente tendrá al joven zurdo Robert Gasser, quien registra una marca de 2-0 y 1.51 de efectividad en esta recta final de la temporada y la postemporada.

Más allá del abridor, la principal fortaleza de Milwaukee radica en su intratable bullpen, el cual ostenta una efectividad colectiva de 1.24 en 50.2 entradas trabajadas a lo largo de los playoffs. El relevista zurdo Aaron Ashby ha sido la pieza angular de esta unidad al mantenerse imbatible sin permitir carreras en 15.2 episodios durante la postemporada.

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Por su parte, la ofensiva y la defensiva de Tampa Bay llegan obligadas a corregir el rumbo tras registrar costosas imprecisiones en las bases y fallas a la defensa en los juegos previos.

El tercera base dominicano Junior Caminero fue tajante al señalar la frustración del vestuario y la urgencia de erradicar los errores para evitar que Milwaukee tome una ventaja irreversible de 3-0 en la serie. El compromiso significará además el retorno de un juego de Serie Mundial al Tropicana Field por primera vez desde 2008.

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