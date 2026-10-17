MLB noticias | Rays vs Guardianes juego 4 Serie de Campeonato Liga Americana, alineaciones

Hoy desde las 7:00 pm el juego 4 Tampa Bay Rays vs Guardianes de Cleveland EN VIVO por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/La Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) entre los Tampa Bay Rays y los Cleveland Guardians continuará este sábado con el Juego 4, luego de que las condiciones climáticas obligaran a posponer el encuentro programado originalmente para el viernes en el Progressive Field de Cleveland.

El partido está previsto para las 7:00 p.m. ET y será transmitido por TVMAX y TVN Pass. Con la serie a favor de Cleveland por 2-1, Tampa Bay necesita una victoria para igualar el enfrentamiento y evitar quedar al borde de la eliminación.

Guardians toman ventaja en la serie

Cleveland llega al cuarto partido después de imponerse 3-2 en el Juego 3, resultado que le permitió tomar el control de la serie. El novato Petey Halpin fue protagonista al conectar un cuadrangular de dos carreras que marcó la diferencia en el encuentro.

Los Rays, por su parte, buscarán reaccionar ofensivamente para evitar que los Guardians amplíen su ventaja y queden a un triunfo de avanzar a la siguiente instancia.

Duelo de lanzadores para el Juego 4

Por Tampa Bay, el derecho Nick Martinez se mantiene como el abridor designado. Durante la temporada regular, el lanzador tuvo buenos resultados frente a Cleveland, al registrar 13 entradas sin permitir carreras en dos aperturas.

Los Guardians utilizarán un juego de bullpen, con el derecho Shawn Armstrong como encargado de abrir el encuentro. Armstrong no ha permitido carreras en 5.1 entradas durante esta postemporada.

Cleveland también podría recurrir a lanzadores como Joey Cantillo, Tanner Bibee, Slade Cecconi y Foster Griffin, quienes estarían disponibles para cubrir varios episodios.

Rays necesitan una reacción ofensiva

Uno de los principales desafíos de Tampa Bay estará en recuperar la producción de sus bateadores más importantes. Yandy Díaz, Jonathan Aranda y Junior Caminero acumulan apenas cinco imparables en 34 turnos al bate durante la serie.

Ante ese panorama, Chandler Simpson fue ascendido al tercer puesto del orden ofensivo después de conectar un triple remolcador de dos carreras en el Juego 3.

Alineación proyectada de Tampa Bay:

Yandy Díaz (bateador designado), Jonathan Aranda (primera base), Chandler Simpson (jardinero izquierdo), Junior Caminero (tercera base), Liam Hicks (receptor), Victor Mesa Jr. (jardinero derecho), Jonny DeLuca (jardinero central), Richie Palacios (segunda base) y Taylor Walls (campocorto).

José Ramírez lidera a Cleveland

En el conjunto de Cleveland, José Ramírez continúa destacándose como una de las principales figuras ofensivas. El antesalista registra un promedio de bateo de .367 y ocho carreras impulsadas en la postemporada.

Los Guardians también han encontrado aportes importantes de jugadores como Petey Halpin y el receptor Patrick Bailey, quienes han contribuido a la producción ofensiva del equipo.

Alineación proyectada de Cleveland:

Steven Kwan (jardinero izquierdo), José Ramírez (tercera base), Chase DeLauter (jardinero derecho), Jo Adell (bateador designado), Nathaniel Lowe (primera base), Travis Bazzana (segunda base), Patrick Bailey (receptor), Petey Halpin (jardinero central) y Brayan Rocchio (campocorto).

Ajustes en el calendario de la serie

La suspensión por lluvia también provocó modificaciones en el calendario. El Juego 5 se disputará el domingo a las 4:00 p.m., sin el día de descanso previsto inicialmente.

Si la serie se extiende a un sexto partido, la acción regresará a San Petersburgo el lunes.

El ganador de la Serie de Campeonato de la Liga Americana avanzará a la Serie Mundial, donde se enfrentará a los Milwaukee Brewers, que barrieron a los Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.