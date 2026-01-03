Béisbol Juvenil 2026| Colón vs Coclé: Ricardo Acosta pega su hit 100 en los campeonatos nacionales

Panamá/El jardinero central coclesano Ricardo Acosta conectó el imparable número 100 de su carrera en los campeonatos nacionales del béisbol juvenil durante el partido que disputan los equipos de Colón y Coclé en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.

Acosta pegó el inatrapable en la parte baja del segundo episodio. Dicho contacto lo hizo ante los lanzamientos del colonense Abdel Vega y con él produjo la segunda carrera para el conjunto coclesano. Esta fue anotada por Aníbal Sánchez.

Una vez llegó a la primera base, sus compañeros de equipo corrieron hacia él y lo felicitaron.