Bonucci sueña con Guardiola como seleccionador de Italia tras nuevo fracaso mundialista

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Madrid, España/El exinternacional italiano Leonardo Bonucci sueña con el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, como seleccionador de su país para dar un cambio tras el tercer fracaso consecutivo en la clasificación al Mundial.

"Si de verdad hay ganas de empezar de nuevo, yo volvería a la posibilidad mencionada de traer a Pep Guardiola", dijo Bonucci este lunes en Madrid.

"Tenerlo significaría introducir un cambio radical con respecto a todo lo que ha sido el pasado", añadió el exdefensa de la selección italiana, poco antes de la entrega de los premios Laureus del deporte.

El seleccionador Gennaro Gattuso presentó su dimisión tras caer contra Bosnia-Herzegovina en la repesca de clasificación para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Italia, cuatro veces campeona, acumuló así su tercera ausencia consecutiva en la cita mundialista.

"Creo que es muy difícil, pero soñar en este momento no cuesta nada", admitió Bonucci, quien apuesta por una reconstrucción del fútbol italiano.

"La selección de hoy, si la comparo con la nuestra que ganó la Eurocopa hace 5 años, por técnica y talento es sin duda superior", consideró.

"Lo que falta es un punto de crecimiento a nivel de liderazgo y personalidad porque en los partidos que pesan es lo que marca la diferencia", aseguró en la capital española.

Bonucci también consideró fundamental "una alianza entre política y fútbol", pero sobre todo, cree que Italia necesitará tiempo para volver a ser la que era.

"Espero que este fracaso de la selección italiana pueda ser un nuevo inicio", insistió.

Preguntado por la dura situación del Real Madrid -eliminado en Champions, alejado del primer puesto en la Liga-, Bonucci cree que el despido de Xabi Alonso en enero pudo perjudicar al equipo, aunque se mostró convencido de que el próximo año volverá a luchar por todo.

Cuando empiezan a surgir nombres para sustituir eventualmente al entrenador merengue Álvaro Arbeloa a final de temporada, Bonucci cree que Massimiliano Allegri podría ser una buena opción.

"Sabe quitarles responsabilidades de los hombros a los jugadores, permitiéndoles jugar con la máxima libertad", reflexionó.

"Es un técnico muy parecido a Ancelotti en la forma de manejar el vestuario, y si Ancelotti ha ganado en el Real Madrid, con Allegri hay buenas posibilidades de repetirlo", concluyó.