Coutinho confía en que Xavi hará un gran trabajo dirigiendo al Barcelona

El mediocampista brasileño del Barcelona, Philippe Coutinho, aseguró este lunes que el legendario Xavi hará un "gran trabajo" como entrenador del club español, sumido en una crisis institucional y deportiva.

"Xavi fue un grandísimo jugador, un gran ídolo del fútbol, y ahora está de regreso a casa, al Barcelona. Espero que tenga mucho éxito junto al grupo que tenemos", dijo Coutinho en una rueda de prensa en Sao Paulo, donde se prepara con Brasil para la doble jornada de la clasificatoria sudamericana hacia el Mundial de Catar-2022.

"Sé la persona que es, con seguridad va a hacer un gran trabajo en el Barcelona", agregó el volante, quien de a poco retoma minutos de juego luego de una grave lesión de rodilla sufrida en diciembre pasado.

Coutinho aseguró que desconocía que la Confederación Brasileña de Fútbol hubiese contactado a Xavi para que fuera asistente de Tite y asumiera la dirección técnica de la 'Seleçao' después de la Copa Mundo de Catar, según dijo el ahora entrenador culé en su presentación con el Barça este lunes.

"Me toma por sorpresa, no lo sabía", afirmó el jugador, de 29 años.

Tras desarrollar su laureada carrera como volante en el Barcelona, Xavi asumió este lunes el cargo dejado por el holandés Ronald Koeman hace casi dos semanas tras una seguidilla de malos resultados.

Sobre su regreso a la selección brasileña luego de un año de ausencia por sus dolencias físicas, Coutinho se declaró "feliz" y entusiasmado para encarar los juegos contra Colombia el jueves en Sao Paulo y ante Argentina el martes en San Juan.

"Es como si fuera la primera vez, así lo encaro siempre que estoy aquí en la selección. Siempre es una honra vestir esta camisa", afirmó.

El mediocampista, mundialista en Rusia-2018, aseguró que está recuperado "cien por ciento" de su lesión de meniscos y "más fuerte mentalmente" después de superar sus dolencias.

"Tenemos juegos importantes, Colombia y Argentina, para los cuales nos vamos a preparar al máximo", apuntó.

Líder invicto de la eliminatoria, Brasil puede sellar su boleto a Catar en la doble fecha, la última del 2021.

A falta de seis fechas, la 'Seleção' lidera con 31 puntos, seguida de Argentina (25), Ecuador (17) y Colombia (16). Uruguay (16) ocupa el quinto puesto, el de repechaje con una selección de otro confederación.