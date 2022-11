Deportivo Cali: Pinto confirmó paralización de entrenamientos por deuda

El director técnico del club colombiano Deportivo Cali, Jorge Luis Pinto, reveló que los jugadores de ese equipo no han entrenado ya que la directiva les adeuda dinero.

"Hay algunos inconvenientes, no que no fueron a entrenar, se presentaron a las 7 de la mañana y hablamos. No es fácil el momento, hay algunas deudas que no se les ha podido cumplir y en eso estamos. El presidente va a tener una reunión con ellos. Yo creo que el presidente va a llegar a una solución económica y los jugadores lo van a entender y yo entiendo las deudas que hay con los jugadores", expresó Pinto en una entrevista a El Var Caracol.

En la última semana, futbolistas del Deportivo Cali decidieron no entrenar ya que argumentaron que la directiva del equipo no ha cumplido con los compromisos económicos que adquirieron con ellos.

Ante esta medida de presión, el club emitió un comunicado en el que negó que haya retrasos en el pago a los jugadores.

Pinto manifestó que ha venido trabajando con el conjunto caleño, tras un descanso de 14 días, luego del final de la campaña en el fútbol profesional de Colombia y señaló que el presidente Luis Fernando Mena realiza las gestiones para obtener el dinero necesario y saldar la deuda.

"Yo estoy empezando y tengo que apoyar a los jugadores y va a haber una solución. Yo vine sabiendo esa situación", puntualizó.

El técnico estará en Catar durante el Mundial y después se reincorporará a sus labores con el Deportivo Cali para la pretemporada que se desarrollará en enero del próximo año.