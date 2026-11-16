Klopp consigue así su partido de referencia en esta competición y tendrá la ocasión de medirse a finales de marzo en los cuartos a España.

Berlín, Alemania/La Alemania de Jürgen Klopp vapuleó 5-0 a Países Bajos, dirigida por Xavi Hernández, este lunes en Berlín, con un doblete de Florian Wirtz, y se clasificó como primera para los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Los jugadores dirigidos por Klopp, que ganaban 1-0 al descanso, terminan en lo más alto del grupo B, con 11 puntos al igual que Países Bajos, segundos y también clasificados.

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Alemania, Países Bajos y Grecia, que se impuso a Serbia (1-0) al mismo tiempo, terminan con el mismo número de puntos (11) y cuentan además con el mismo total de puntos en los enfrentamientos directos (5 cada una).

La amplísima victoria alemana de este lunes en Berlín permite a la Mannschaft hacerse con el primer puesto del grupo, gracias a una mejor diferencia de goles: +4 frente al +2 de los neerlandeses, mientras que los griegos están en -6, penalizados por su abultada derrota en Ámsterdam (7-0) el viernes.

Los alemanes serán por tanto cabeza de serie en el sorteo de los cuartos el viernes y tendrán la ventaja de jugar la vuelta en casa a finales de marzo ante un segundo clasificado.

“El partido fue extraordinario”, dijo Klopp a la cadena alemana ARD. “Marcamos goles increíbles; fue simplemente una locura. Un partido de fútbol fantástico y una experiencia magnífica. Ni siquiera me habría atrevido a desear todo esto”.

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Scherhant, novato destacado -

En el Olympiastadion de Berlín, la ecuación era sencilla para los jugadores de Klopp, que estaban seguros de clasificarse en caso de victoria contra Países Bajos, que tenían prácticamente seguro finalizar entre los dos primeros sin importar el resultado.

“Estoy muy triste, porque antes del partido estaba muy orgulloso”, dijo Xavi a los periodistas. “Hoy no se trató de fútbol, sino de velocidad y de valores”.

“Quiero pedir disculpas a nuestros aficionados, porque hoy mostramos nuestra peor cara. Es parte del proceso... Tenemos que seguir adelante y trabajar en nuestros valores”, añadió la leyenda española.

En esta ‘final’, como la había llamado Klopp, los alemanes tuvieron la posesión del balón, pero primero se llevaron un par de sustos ante las contras neerlandesas, desperdiciando la apertura del marcador por la falta de acierto de Crysencio Summerville (19') y sobre todo de Donyell Malen, completamente solo a cinco metros frente a la portería vacía, pero que no logró dirigir su cabezazo (25').

La apertura del marcador llegó de la mano del berlinés Derry Scherhant (24 años), justo antes del descanso.

Encontrado en su banda izquierda por el capitán Joshua Kimmich, el extremo del Friburgo colocó a la perfección su disparo con rosca para alcanzar la escuadra contraria de Bart Verbruggen (41').

Debutante en la selección en septiembre, Scherhant es uno de los grandes beneficiados de los primeros partidos de Klopp al frente de Alemania.

La derrota más abultada desde 1959 -

Y, a diferencia del partido de ida en Ámsterdam el pasado 24 de septiembre (empate 1-1 cedido en el tiempo añadido), los alemanes supieron conservar su ventaja, convirtiendo la segunda parte en una auténtica exhibición.

A la hora de juego, Wirtz dobló la ventaja para una Alemania dominante, con un soberbio disparo con la pierna izquierda, su ‘mala’, al borde del área, sin dejar ninguna opción a Verbruggen (61').

Y menos de cinco minutos después, en una falta provocada por Scherhant tras una infracción de Dumfries, Wirtz encontró la cabeza del central Nico Schlotterbeck para ofrecer un final de partido tranquilo a la Mannschaft (65').

En una nueva oleada alemana, facilitada por la pasividad de la defensa de la Oranje, Brajan Gruda encontró seis minutos después a Wirtz atrás.

El jugador del Liverpool golpeó con potencia bajo el larguero, mientras que Gruda puso el broche al festival ofensivo (77').

Se trata de la derrota más abultada para Países Bajos desde el 7-0 encajado contra la Alemania Occidental en un amistoso el 21 de octubre de 1959.

Klopp consigue así su partido de referencia en esta competición y tendrá la ocasión de medirse a finales de marzo en los cuartos a España, campeona de Europa 2024 y del Mundo 2026, Bélgica o el segundo del cuarto grupo de la Liga A (Noruega, Dinamarca o Portugal), que se cierra el martes con su sexta y última jornada.