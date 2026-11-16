El equipo tricolor disputará este martes un partido amistoso ante Bolivia.

Ecuador/El extremo Gonzalo Plata dejó la concentración de Ecuador "por motivos personales" antes del partido amistoso que disputará la Tricolor contra Bolivia, informó el lunes la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El jugador del Flamengo brasileño se perderá el partido del martes en el estadio Monumental de la costera ciudad de Guayaquil, en el suroeste ecuatoriano, que disputará a partir de las 18H30 locales (23H30 GMT).

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Plata "dejará la concentración por motivos personales", señaló la FEF sin dar más detalles.

La organización también confirmó la lesión en el tobillo del mediocampista Denil Castillo, "quien durante estos días realizó trabajos de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico de La Tri".

El DT argentino Marcelo Gallardo informó la semana pasada que Castillo era una de las bajas en su lista por las molestias físicas.

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"Los dos futbolistas retornarán de manera inmediata a sus respectivos clubes", señaló la FEF.

El viernes, Gallardo consiguió su primera victoria al frente de Ecuador al ganar 2-0 a Costa Rica en Quito.

Además de Castillo y Plata, la Tricolor no contará con Alan Franco y Alan Minda, quienes abandonaron la concentración por lesiones.

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