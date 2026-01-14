Mundial 2026 | Donald Trump suspende trámite de visas de inmigrantes a países que estarán en la copa

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará de forma compartida entre México, Estados Unidos y Canadá, comienza a generar expectativas no solo en lo deportivo, sino también en el plano migratorio.

Aficionados de selecciones históricas como Uruguay, Brasil y Colombia, así como de países como Irán, Egipto y Haití, observan con atención el reciente endurecimiento de las políticas migratorias anunciadas por el gobierno de Estados Unidos, una de las sedes principales del torneo.

La administración del presidente Donald Trump confirmó la suspensión de la tramitación de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 nacionalidades, una medida que, según el Departamento de Estado, busca frenar el ingreso de personas que puedan representar una carga económica para el país. Aunque la decisión no afecta las visas de turismo ni las utilizadas para asistir al Mundial, sí ha generado inquietud entre los hinchas que planean viajar para ser parte de la fiesta del fútbol.

Entre los países incluidos en la lista figuran Brasil, cinco veces campeón del mundo; Irán, habitual participante en las últimas Copas del Mundo; Egipto, referente del fútbol africano; y Haití, nación con una creciente pasión futbolera. En el caso de Uruguay y Colombia, aunque no aparecen directamente en la suspensión de visados de inmigrante, sus aficionados siguen de cerca el impacto indirecto de estas políticas ante los mayores controles migratorios.

Las cifras oficiales reflejan la dimensión de la ofensiva migratoria: más de 100,000 visas revocadas, alrededor de 605,000 deportaciones y 2.5 millones de salidas voluntarias desde el retorno de Trump al poder. Además, las autoridades estadounidenses han advertido que revisarán de manera exhaustiva el historial en redes sociales de todos los solicitantes, incluidos quienes viajen por motivos deportivos.

En respuesta a este escenario, la FIFA y el gobierno estadounidense anunciaron el año pasado la creación del FIFA Pass, un sistema destinado a facilitar el ingreso de los aficionados internacionales que cuenten con entradas confirmadas para la Copa Mundial 2026.

Este mecanismo permitirá a hinchas de selecciones como Uruguay, Brasil, Colombia, Irán, Egipto y Haití acceder a citas prioritarias para la entrevista de visa, aunque sin eximirlos del proceso regular de seguridad migratoria. El FIFA Pass, busca aliviar la alta demanda consular que se espera en los meses previos al torneo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, recomendó iniciar los trámites con antelación, ya que los tiempos de espera podrían situarse entre 6 y 8 semanas, especialmente para países con alto volumen de solicitantes.

Un Mundial histórico con desafíos fuera de la cancha

Estados Unidos será sede de 78 partidos en 11 ciudades, incluida la final en Nueva York–Nueva Jersey, y la FIFA estima que entre 5 y 10 millones de personas viajarán al país durante el certamen. El presidente del organismo, Gianni Infantino, aseguró que el Mundial 2026 será el más “inclusivo de la historia”, pese al contexto de mayor control migratorio.

El torneo, que contará por primera vez con 48 selecciones, comenzará el 11 de junio de 2026 en la Ciudad de México y concluirá el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, con millones de aficionados de todo el mundo —incluidos los de Uruguay, Brasil, Colombia, Irán, Egipto y Haití— expectantes por vivir una Copa del Mundo histórica.