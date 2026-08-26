Real Madrid vs Real Sociedad | Kylian Mbappé hace líder al club blanco con una goleada

La Real Sociedad sumó su segunda derrota consecutiva en este inicio de Liga y se hunde en la tabla tras esta goleada .

Madrid, España/El Real Madrid ganó 4-1 en casa a la Real Sociedad, este miércoles con un triplete de Kylian Mbappé, en un partido aplazado de la primera jornada del campeonato español.

El francés adelantó a los merengues (minuto 40'), el croata Luka Sucic puso la igualada (44'), pero tres goles de Mbappé (60', 80') y Vinícius (68') dieron la segunda victoria liguera al Real Madrid en otros tantos partidos disputados.

"Este tío es increíble", dijo el técnico José Mourinho preguntado por Mbappé, al que ve "con mucha hambre de hacer historia en el Real Madrid".

El triunfo permite a los merengues auparse a la primera posición liguera, desbancando por una mejor diferencia de goles al equipo que ocupaba esa posición, el Sevilla.

El Real Madrid se presentaba este miércoles ante su público en esta nueva campaña liguera con el nuevo proyecto de Mourinho, que volvía así a la que fue su casa entre 2010 y 2013.

El Real Madrid salió dispuesto a hacerse con las riendas del encuentro, tomando la iniciativa en los primeros minutos, aunque después atravesó un bache que recordó más al equipo que lleva dos temporadas sin levantar grandes trofeos.

"El primer tiempo fue difícil para nosotros", reconoció Mourinho tras el encuentro, destacando que le gustó la tranquilidad de su equipo ante la adversidad.

Mbappé avisó pronto apareciendo a la espalda de la defensa visitante para soltar un tiro que desvió con el pie el portero Alex Remiro (6').

El equipo vasco trató de aprovechar los pocos desajustes propios de un Real Madrid en construcción y con algunos de sus jugadores todavía en rodaje.

El campeón del mundo Mikel Oyarzabal se sacó un disparo raso tras meterse en el área madridista, que sacó Thibaut Courtois con dificultades (11').

Los merengues pudieron adelantarse cerca del descanso cuando Mbappé aprovechó un balón al espacio, que el francés envió a la escuadra tras sortear a un defensa de la Real (40').

La alegría duró poco en el Bernabéu, ya que poco después Sucic aprovechó un balón rechazado para poner la igualada antes del descanso (44').

El Real Madrid acelera -

Mourinho ha reiterado en varias ocasiones que el esfuerzo no se negocia y sus hombres volvieron del descanso con un punto más de intensidad, tras acabar la primera parte con poco ritmo.

"La charla al descanso hizo que mejoráramos muchas cosas", declaró el centrocampista uruguayo del Real Madrid Fede Valverde a la televisión del club.

Mbappé volvió a surgir para hacer el 2-1 a bocajarro tras una rápida pared con Jude Bellingham (60').

El inglés fue uno de los hombres más importantes del Real Madrid, ayudando en defensa y siendo decisivo en ataque.

Bellingham peleó un balón en la línea de fondo en medio de una maraña de defensas para dejar un balón en boca de gol que Vinicius no tuvo más que empujar (68').

El brasileño no dudó en festejar el gol señalándose el escudo tras unos últimos meses de incertidumbre sobre su futuro, hasta que finalmente renovó con el conjunto merengue.

Mourinho lo sustituyó en el minuto 84 por el debutante Yan Diomande "para que sintiera el cariño de la gente", que lo despidió con un aplauso.

El tanto fue la puntilla para una Real Sociedad que acabó metida atrás con sólo pequeños destellos de peligro de Gonçalo Guedes.

Pero aún quedaría tiempo para que Mbappé hiciera un tercer gol poniendo el balón por encima de Remiro tras recibir una asistencia de Vinicius (80').

La Real Sociedad sumó su segunda derrota consecutiva en este inicio de Liga y se hunde en la tabla tras esta goleada.