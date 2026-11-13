Resultado | Sin Luis Díaz, Colombia vence 1-0 a la renovada Chile en partido amistoso

El martes , las selecciones se volverán a enfrentar en Santiago para el último partido amistoso del año .

Cali, Colombia/La selección Colombia venció 1-0 a Chile en casa en un partido amistoso disputado el viernes, como parte del proceso de reconstrucción de ambas selecciones en la recta final de 2026.

La escuadra cafetera, que perdió por lesión a su estrella Luis Díaz, recibió en la ciudad de Cali a un equipo austral que da forma a una nueva generación de jugadores.

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Un gol en contra del zaguero chileno Guillermo Maripán en el minuto 35 definió el duelo.

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, mezcló hombres de experiencia que disputaron el Mundial de 2026 con jóvenes que buscan un espacio tras el adiós del histórico James Rodríguez.

Por su parte, el entrenador interino Nicolás Córdova da impulso a un grupo casi novato en Chile luego de la renuncia de su antecesor Ricardo Gareca al no lograr clasificar a la máxima cita del fútbol.

El encuentro se disputó en Cali para recaudar fondos para las víctimas del terremoto que en agosto dejó más de 300 muertos en el país y miles de construcciones colapsadas.

Los asistentes realizaron un minuto de silencio en el estadio Pascual Guerrero de la tercera ciudad de Colombia, una de las más afectadas por el sismo con cerca de la mitad de las víctimas mortales.

El martes, las selecciones se volverán a enfrentar en Santiago para el último partido amistoso del año.

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Alineaciones:

Colombia: Camilo Vargas - Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Samuel Velásquez (Juan Arizala, 46) - Jefferson Lerma, Gustavo Puerta (Matías Orozco, 73), Nelson Deossa (Óscar Perea, 46), Jhon Arias (Juan Manuel Rengifo, 82), Camilo Durán (Yasser Asprilla, 60) - Luis Suárez (Daniel Mosquera, 82).

DT: Néstor Lorenzo.

Chile: Lawrence Vigouroux - Diego Ulloa (Nils Reichmuth, 46), Guillermo Maripán, Jonathan Villagra, Gabriel Suazo - Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría (César Pérez, 81), Vicente Pizarro (Víctor Méndez, 81), Darío Osorio (Agustín Arce, 79) - Maximiliano Gutiérrez, Gonzalo Tapia (Ben Brereton, 67).

DT: Nicolás Córdova.

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