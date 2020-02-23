Valladolid hunde más a Espanyol y escapa de la zona de descenso

Un resultado que le coloca en una posición favorable para su permanencia en la Liga

El Valladolid (15º) hundió este domingo un poco más al Espanyol (20º) al derrotarle por 2-1 en un partido de la vigésimo quinta fecha de la Liga española, al tiempo que puso siete puntos de por medio con la zona de descenso.

Era un partido vital para 'pucelanos' y 'pericos'. Si el Valladolid ganaba aprovecharía el empate del viernes del Mallorca (18º) y la derrota del Leganés (19º) del sábado para poner tierra de por medio con el descenso. Pero una victoria del Espanyol ponía a los catalanes a dos puntos de la salvación y a cuatro de los blanquivioletas.

Al final fue la escuadra dirigida por Sergio González la que ganó uno de esos pulsos donde tiemblan las piernas, gracias a los goles de Sandro (77) y Sergi Guardiola (83). El Espanyol recortó distancias (90+3) cuando Adrián Embarba convirtió un penal.

El conjunto blanquiazul sigue por tanto colista con 19 unidades, las mismas que el Leganés y a cinco del Celta (17º), que marca la salvación.

Antes este domingo, un doblete del atacante venezolano Darwin Machís dio al Granada (9º) los tres puntos en el siempre complicado estadio El Sadar de Osasuna (12º).

El partido se le puso desde el principio muy cuesta arriba a los locales. Machís abrió el marcador en el minuto 4 y amplió diferencias en el 28. El lateral derecho Dimitri Foulquier cerró la goleada antes del descanso (41).

Con esta victoria el Granada se mantiene en el 9º puesto de la clasificación con 36 puntos y está a cuatro de la 4ª posición, ocupada ahora por la Real Sociedad, la última que da acceso a la próxima Liga de Campeones.

Osasuna, de su lado, se mantiene en tierra de nadie (12º) con 31 puntos, nueve por encima de la primera posición del descenso.

Esas mismas unidades acumula el Athletic Bilbao (11º), luego de ser remontado por el Alavés (2-1) en el segundo enfrentamiento de este domingo.

Los 'leones' se adelantaron con una diana de Raúl García (17), pero Lucas Pérez empató de penal poco después (28) y Rodrigo Ely (90+1) daría la victoria a los locales (14º) sobre la bocina.

Este domingo hay programados dos interesantes duelos en la lucha por la 'Champions'. El Getafe (3º), revelación de la temporada, recibe (17h30 GMT) al Sevilla (6º), mientras que el Villarreal (7º) acude a las 20h00 GMT al Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid.

El sábado hubo cambio de líder en el campeonato español después de que el Barcelona goleara 5-0 al Eibar (16º) con un póker de su astro, el argentino Lionel Messi, y de que el Real Madrid (2º) cayera por la mínima (1-0) en el campo del Levante (10º).