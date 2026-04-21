Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: ¡Deportes de raqueta y béisbol toman el protagonismo en Panamá 2026!

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Panamá/En una jornada de transición dentro de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, nuevos deportes comenzaron a tomar protagonismo, marcando el debut de atletas panameños en tres disciplinas: béisbol, tenis y bádminton.

Este lunes 20 de abril estuvo lleno de acción y emociones, aunque sin entrega de preseas, sirviendo como antesala para lo que promete ser un cierre vibrante de la competencia.

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A medida que avanzan los Juegos, la intensidad crece y el nivel competitivo se eleva, con la incorporación de más disciplinas que empiezan a acaparar la atención en los distintos escenarios deportivos de la Ciudad de Panamá. La expectativa aumenta y cada jornada se vive con mayor emoción, tanto dentro como fuera de las canchas.

El Team Panamá se mantiene en la octava posición del medallero general entre 15 países, con un total de 17 medallas: cuatro de oro, tres de plata y diez de bronce, reflejando el crecimiento deportivo del país en este evento regional . Con el respaldo de su gente y el orgullo de representar al país en casa, la delegación nacional se prepara para afrontar los últimos días de competencia con determinación y entrega.

Resumen del Día 9 en Panamá 2026

- Béisbol:

La novena nacional inició con autoridad su participación en el béisbol de los Juegos, imponiéndose por abultamiento de carreras en cinco innings 13-2 ante Perú, en un arranque contundente que confirma el buen momento del equipo canalero.

Hoy, Panamá volverá al diamante del Estadio Juan Demóstenes Arosemena para enfrentarse a Argentina a las 2:00 p.m., en busca de mantener el ritmo ganador.

- Tenis:

Resultados del día de los tenistas panameños en la apertura de su disciplina:

Singles Femenino

Isabella Leurck venció 6-1 y 6-0 a Paula Kalekyezi ( Guyana ) → Avanza a Octavos de Final

) → Avanza a Octavos de Final Gabriella Leurck cayó 1-6 y 0-6 ante Martina Salaberry (Bolivia)

Singles Masculino

Eric Quintero perdió 3-6 y 0-6 frente a Rodolfo De Andreis ( Venezuela )

) Juan Fondevila cayó 2-6 y 2-6 ante Nicolás Ciancaglini (Bolivia)

Dobles Femenino

Isabella Leurck / Gabriella Leurck ganaron 7(7)-6(3) y 6-0 a Curazao → Avanzan a Cuartos de Final

Dobles Masculino

Quintero / Fondevila cayeron ante Chile

- Bádminton:

Los representantes panameños tuvieron una jornada exigente en su estreno en el bádminton, enfrentándose a rivales de alto nivel sudamericano:

Martín Cheng cayó 0-2 ante Daniel Li ( Surinam )

) Valentín Gaitán perdió 0-2 frente a Francesco Cappi ( Argentina )

) Alva Moreno y Emily Zachrisson no lograron avanzar en sus respectivas llaves femeninas

En dobles mixto, Cheng / Moreno cayeron ante Bolivia

La participación continúa hoy con las pruebas de dobles femenino y masculino.

Agenda del Team Panamá – 21 de abril

La delegación nacional verá acción en múltiples disciplinas:

Golf , desde las 8:00 a.m., en el Club de Golf de Panamá

, desde las 8:00 a.m., en el Tenis , desde las 9:00 a.m., en el Centro de Tenis Fred Maduro

, desde las 9:00 a.m., en el Taekwondo , desde las 10:03 a.m., en la Ciudad Deportiva Irving Saladino

, desde las 10:03 a.m., en la Bádminton , desde las 11:55 a.m., en el ITSE

, desde las 11:55 a.m., en el ITSE Béisbol, desde las 2:00 p.m., en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena

Con el impulso de su público y el avance de nuevas disciplinas, Panamá sigue viviendo unos Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 llenos de emoción, talento y proyección hacia el futuro del deporte regional.

Con información del COP.