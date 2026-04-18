Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 | Sábado inolvidable para Panamá, así está el medallero

Panamá/Panamá sigue escribiendo páginas memorables en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, donde la nueva generación de atletas ha demostrado talento, carácter y ambición en cada escenario. Con más de 2,000 atletas de 15 países en competencia, el país vive una auténtica fiesta deportiva que ya deja actuaciones para el recuerdo .

La gran noticia llegó desde el cuadrilátero con la MEDALLA DE ORO de Norman Simmons, quien se impuso 4-1 al brasileño Jean Carlos Do Nascimento en la final de los 90 kg, entregándole a Panamá una de sus preseas más celebradas. El boxeo vuelve a confirmar su tradición ganadora y su proyección a futuro.

En deportes colectivos, las selecciones de flag football han sido simplemente espectaculares. El equipo masculino firmó una jornada perfecta con victorias aplastantes ante Uruguay (51-0), Argentina (44-6) y Brasil (33-32), clasificando a semifinales. Por su parte, el equipo femenino mostró dominio absoluto con triunfos de 56-0 sobre Venezuela y 61-6 ante Brasil, asegurando su lugar en la final. Un rendimiento que refleja el crecimiento de esta disciplina en el país.

La gimnasia también aportó al medallero gracias a Aylin Goon Lan, quien brilló con una rutina impecable en la viga de equilibrio, logrando la medalla de bronce con puntuación de 11.800, en una actuación llena de elegancia y precisión.

En la piscina, el abanderado Raúl Antadillas volvió a demostrar su nivel internacional al conquistar la medalla de plata en los 50 metros pecho con tiempo de 28.38 segundos, sumando así su segunda presea en el evento tras el bronce en los 100 metros. La natación panameña sigue consolidándose como una de las grandes protagonistas del certamen .

Este compendio de actuaciones confirma el gran momento del deporte juvenil panameño: oro en boxeo, dominio en flag football, podio en gimnasia y protagonismo en natación. Panamá no solo compite, Panamá es protagonista, y estos jóvenes atletas ya levantan la mano como el futuro del deporte nacional.

ASÍ ESTÁ EL MEDALLERO EN LOS JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD PANAMÁ 2026