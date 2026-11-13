LPF previa| Torneo Apertura 2026 llega a un punto crucial con la jornada 16

Panamá/La fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) llega a su última jornada con varios objetivos en juego y una lucha por la clasificación que promete emociones hasta el último minuto. Entre viernes y sábado, los equipos de ambas conferencias disputarán la fecha 16, en la que quedarán definidos los clasificados a los playoffs y las posiciones finales de cara a la siguiente ronda.

Con Plaza Amador y San Francisco FC como líderes y clasificados directamente a las semifinales, la atención se concentra especialmente en la Conferencia Este, donde cuatro equipos mantienen aspiraciones de conseguir los dos boletos disponibles para los playoffs.

En el Este, Árabe Unido (24 puntos), UMECIT FC (22), Tauro FC (21) y Sporting San Miguelito (20) afrontan una jornada decisiva. La diferencia entre estos cuatro clubes es mínima y cada resultado puede modificar el orden de la clasificación.

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La actividad comenzará este viernes 13 de noviembre, cuando se disputen simultáneamente los tres encuentros de la Conferencia Este, todos programados para las 8:30 p. m. Tauro FC se medirá a Alianza FC en el estadio Armando Dely Valdés; Sporting San Miguelito recibirá a Árabe Unido en el COS Sports Plaza, mientras que UMECIT FC tendrá un exigente compromiso frente al líder Plaza Amador en el Yappy Park.

Los académicos de Sporting necesitan una victoria y estar pendientes de lo que ocurra en los otros compromisos para mantener vivas sus aspiraciones. Tauro, por su parte, buscará aprovechar su enfrentamiento ante Alianza para mejorar su posición, mientras que UMECIT intentará defender el tercer puesto frente a un Plaza Amador que ya tiene asegurado el liderato.

En la Conferencia Oeste, el panorama es diferente. San Francisco FC (29 puntos), Veraguas United (24) y Club Atlético Independiente (CAI, 23) ya garantizaron su presencia en la siguiente fase. El primer lugar de San Francisco le asegura el pase directo a semifinales, mientras que Veraguas y CAI disputarán el segundo y tercer puesto de la clasificación.

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La jornada del Oeste se jugará este sábado 14 de noviembre, con tres partidos a las 4:00 p.m. San Francisco FC enfrentará a Veraguas United en el estadio Armando Dely Valdés; CD Universitario recibirá a Herrera FC en el estadio Universidad Latina, y Unión Coclé se medirá al CAI en el estadio Virgilio Tejeira.

Aunque los boletos del Oeste ya están definidos, los resultados serán importantes para determinar las posiciones finales y el camino de cada equipo en la fase eliminatoria.

Así, el Apertura 2026 se encamina a un fin de semana determinante. Mientras algunos clubes buscarán confirmar su presencia en los playoffs, otros intentarán cerrar la ronda regular con una mejor ubicación. La jornada 16 pondrá punto final a la fase regular y dejará preparado el escenario para la lucha por el título del fútbol panameño.