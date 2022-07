Yoameth Murillo del Club Deportivo del Este destacó en la Jornada 1 de la LPF

Luego del sensacional triunfo de Club Deportivo del Este sobre el Tauro 1-2 el goleador del partido Yoameth Murillo y autor de los dos tantos estuvo en Somos La Sele donde se refirió al partido y a lo que se viene para los "Potros" en este Torneo Clausura 2022.

Murillo destacó que el plan era iniciar con los tres puntos este torneo, también se refirió al trabajo que ha estado haciendo en entrenador Daniel Blanco: "el profe nos da siempre esa voz de aliento, que tenemos que estar ahí, trabajando cada semana más y el profe siempre nos habla y nos aconseja como un amigo y como es nuestro profesor también".

Sin temor, Yoameth Murillo señaló que el Club Deportivo del Este está para ganar su primera estrella: "este equipo ya está para darle una estrella al escudo, para buscar muchas cosas, en lo grupal, en lo individual también, estamos todos unidos, remando para un solo lado".

Los goles.

"Pensé en alegría y felicidad, cuando uno marca un gol uno se siente feliz que uno goleó y sacó la victoria para el equipo y también para la afición que siempre nos apoya y a la gente que también nos sigue que siempre está con nosotros nos apoya desde la casa y también desde el estadio".

"El profe siempre nos dice que llegue a línea de fondo, porque el balón siempre va a quedar y no esperé que el balón me quedara y me la encontré e hice el gol".

La experiencia de participar en el Torneo Maurice Revello.

"Una bonita experiencia que no sabía si me iba a tocar o no pero Dios sabe como hacen las cosas, cuando uno trabaja y uno se esfuerza en todo lo que uno quiere, las cosas se dan cuando Dios en el momento exacto y preciso y cuando uno se esfuerza el doble, trabaja y trabaja, ahí Dios te da las recompensas en lo que tú haces".

Luis "matador" Tejada.

"Como saben venimos del mismo barrio, casi tenemos un poco la misma metodología que tenemos aquí en el barrio pero esa es una voz de experiencia muy grande, como a mí y los compañeros también y esa es una voz que nosotros le hacemos caso".