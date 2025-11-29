Plaza Amador vs Alianza FC - LPF Final Torneo Clausura 2025| Previa, antecedentes y alineaciones probables del partido por el título
Sintoniza la final del Torneo Clausura 2025 de la LPF entre Plaza Amador y Alianza FC el sábado 29 de noviembre a las 6:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.
Panamá/Este sábado 29 de noviembre, a las 6:00 p.m., la capital panameña vibrará con la final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), cuando Plaza Amador y Alianza FC —dos de los clubes con mejor campaña en el semestre— se enfrenten por la gloria en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Es la primera vez que estos dos equipos protagonizan una definición por un título de la era profesional.
Antecedentes y contexto
Plaza Amador — firme candidato al bicampeonato
- Los “Leones” lograron su pase a la final tras golear 4-0 a Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) en la semifinal de vuelta.
- Con ese triunfo, Plaza Amador alcanzó su cuarta final consecutiva en la LPF, un récord sin precedentes en el fútbol nacional.
- Fundado en 1955, el club es uno de los históricos del país.
- Actualmente cuenta con ocho títulos de liga desde 1988.
- Con una victoria en esta final, sumaría su novena corona y conseguiría su primer bicampeonato profesional (Apertura 2025 + Clausura 2025).
Alianza FC — con hambre de gloria y pronta revancha
- Alianza FC llega al partido decisivo tras superar en semifinales al San Francisco F.C., remontando en la vuelta para avanzar a una final que representa una gran oportunidad.
- El club ganó su única estrella de liga en el torneo Apertura 2022. La final del sábado representa su chance de añadir una segunda.
- En el presente Clausura 2025, Alianza fue uno de los dos equipos con mejor campaña, lo que le da argumentos para pelear por el título.
La final: un cruce con historia y expectativas
- Este será el primer choque definitorio entre Plaza Amador y Alianza FC en una final profesional, lo que le da un valor especial al partido.
- Ambos equipos terminaron como los de mejor rendimiento en el semestre: Plaza Amador con 40 puntos (12 victorias, 4 empates, 2 derrotas; diferencia de goles +24) y Alianza con 33 puntos (9-6-4; +7). En los duelos directos del año, cada uno ganó su partido —lo que añade un factor de incertidumbre al resultado final.
- Para Plaza Amador, está en juego la posibilidad de consolidar su dominio reciente y alcanzar un bicampeonato. Para Alianza FC, la final supone una revancha histórica y la oportunidad de reafirmar su crecimiento.
Alineaciones probables
Plaza Amador: Samuel Castañeda, Omar Córdoba, Eric Davis, Aimar Sánchez, Jilmar Sánchez, Abdul Knight, Joel Lara, Yoameth Murillo, Alberto Quintero, Everardo Rose, Jorlián Sánchez. DT: Mario Méndez
Alianza FC: Gean Ambuila, Yaphet Merrit, Adolfo Machado, Manuel Rodríguez, Yeison Ortega, Reyniel Perdomo, Darío Wright, Alcides Díaz, Reynaldiño Verley, Gilberto Rangel, John Jairo Alvarado. DT: Jair Palacios