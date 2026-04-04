Hillary Heron clasifica a dos finales en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística El Cairo 2026

En otra de sus presentaciones, la atleta nacional compitió en la prueba de Viga.

Panamá/La gimnasta panameña Hillary Heron firmó una destacada actuación en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística por Aparatos El Cairo 2026, al clasificar a dos finales tras brillar en las jornadas preliminares del certamen.

Durante los primeros días de competencia, Heron demostró su alto nivel competitivo al asegurar su cupo en la final de Salto, que se disputará este domingo 5 de abril, luego de registrar el segundo mejor puntaje con 13.449. Además, la panameña también avanzó a la final de Suelo, programada para el lunes 6, tras ubicarse en la sexta posición con una puntuación de 12.100.

En otra de sus presentaciones, la atleta nacional compitió en la prueba de Viga, donde finalizó en la posición 16 con 11.500 puntos, completando así una sólida participación en múltiples aparatos dentro de la exigente competencia internacional.

El desempeño de Hillary Heron resalta como uno de los más sobresalientes del Team Panamá, que también tuvo representación en varias pruebas. Ana Lucía Beitia culminó en la posición 15 en Salto (12.516) y en el lugar 28 en Viga (10.500), mientras que Tatiana Tapia finalizó en la posición 19 en Barras Asimétricas con 11.866 puntos.

Por su parte, Ana Gabriela Gutiérrez se ubicó en la posición 21 en Suelo (11.100) y en el lugar 28 en Barras Asimétricas (8.400), completando la participación panameña en el evento.

Con estos resultados, Hillary Heron se consolida como una de las principales figuras de la gimnasia artística panameña, dejando en alto el nombre del país y perfilándose como una fuerte contendiente en las finales de la Copa del Mundo de El Cairo 2026.

Con información del COP.