Hillary Heron ganó la medalla de plata en el Mundial de Gimnasia Artística El Cairo 2026

Panamá/La destacada participación de la gimnasta panameña Hillary Heron en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística por Aparatos, disputada en El Cairo, Egipto, se construyó paso a paso hasta culminar con una histórica medalla de plata en salto femenino, en una actuación que confirmó su crecimiento en la élite internacional.

Desde la fase clasificatoria, Heron dejó claras sus aspiraciones. En la jornada inicial, donde Panamá compitió en los aparatos de salto y barras asimétricas, la canalera firmó una sobresaliente presentación en el salto, logrando un puntaje de 13.449, que le permitió avanzar a la final en la segunda posición, quedando a milésimas del primer lugar. En ese mismo aparato, Ana Lucía Beitía ocupó la casilla 15 con 12.516.

Mientras tanto, en las barras asimétricas, Tatiana Tapia finalizó en la posición 19, seguida de Ana Gabriela Gutiérrez en el puesto 28, en una jornada de alta exigencia para la delegación panameña.

La acción continuó al día siguiente con los aparatos de viga y suelo, donde nuevamente Heron fue protagonista. En suelo, la panameña consiguió su segunda clasificación a una final al ubicarse en la sexta posición con 12.100 puntos, asegurando así su presencia entre las mejores del certamen. En esta misma prueba, Ana Gabriela Gutiérrez terminó en la posición 21 con 11.100.

Por su parte, en la viga de equilibrio, Heron registró 11.500 puntos, ubicándose en la posición 16, mientras que Beitía fue 28 con 10.500.

Con dos finales aseguradas (salto y suelo), Heron llegaba con confianza a la definición del primer aparato. Ya en la final de salto, la panameña elevó su nivel competitivo con dos ejecuciones de gran calidad: 13.133 en su primer intento y 13.466 en el segundo, para una puntuación final de 13.499, resultado que le otorgó la medalla de plata, quedando muy cerca del oro, que fue para la representante de España con 13.533.

Este logro no solo representa un nuevo hito en la carrera de Hillary Heron, sino también un impulso significativo para la gimnasia panameña, que continúa ganando protagonismo en escenarios internacionales. Además, su clasificación a la final de suelo que se realizará mañana lunes 6 de abril, mantiene vivas las aspiraciones de seguir sumando éxitos para Panamá en esta Copa del Mundo.

Con información de la Federación Panameña de Gimnasia y el COP.