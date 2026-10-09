NFL | Mike Ditka legendario jugador y head coach de Chicago Bears falleció a los 86 años

El primer ala cerrada en ingresar al Salón de la Fama y emblemático entrenador campeón del Super Bowl XX con los Chicago Bears falleció a los 86 años, dejando un legado imborrable en la historia del fútbol americano.

Panamá/El fútbol americano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Mike Ditka, una de las figuras más emblemáticas e intensas en la historia de la NFL, a la edad de 86 años.

La noticia fue anunciada por su familia este viernes por la mañana, recordando no solo al icónico entrenador que lideró a los Chicago Bears al título del Super Bowl XX, sino también al pilar fundamental de su hogar.

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Nacido en Aliquippa, Pensilvania, y formado en la Universidad de Pittsburgh, Ditka dejó una huella imborrable desde su etapa dentro del emparrillado. En su temporada de novato en 1961, hizo historia al convertirse en el primer ala cerrada (tight end) en la NFL en alcanzar 1.000 yardas por recepción en un solo año. A lo largo de sus 12 años como jugador, conquistó el campeonato de la NFL de 1963 con los Bears y el Super Bowl V con los Dallas Cowboys, logros que lo llevaron a ser el primer ala cerrada inmortalizado en el Salón de la Fama.

Tras su retiro del emparrillado, inició su carrera como entrenador asistente en Dallas antes de asumir en 1982 la dirección técnica de los Chicago Bears. En la 'Ciudad del Viento', Ditka se convirtió en un personaje ícono del deporte, cuyo temperamento reflejaba la ferocidad del juego. Bajo su mando, los Bears alcanzaron la gloria máxima en el Super Bowl XX.

Tras ser despedido de Chicago al finalizar la temporada de 1992, asumió el banquillo de los New Orleans Saints en 1997. Allí protagonizó una de las operaciones más recordadas del fútbol americano al negociar el traspaso por Ricky Williams, cediendo todas las selecciones del draft de 1999 y una primera ronda adicional para contratar al ganador del Trofeo Heisman. Además de su etapa en los banquillos, Ditka extendió su legado en los medios de comunicación trabajando como analista deportivo para NBC y ESPN.

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