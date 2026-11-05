Conference League | KuPS vs Gent: Previa de este partido que podrá ser visto por TVMAX

Panamá/El futbolista panameño Josué Vergara tendrá participación este jueves con el KAA Gent de Bélgica, que visita al KuPS de Finlandia en una nueva jornada de la fase de liga de la UEFA Conference League.

El encuentro representa una oportunidad para que el conjunto belga recupere sensaciones y sume puntos importantes en la competición europea.

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El Gent llega a este compromiso después de sufrir una inesperada derrota por 2-0 ante el Lommel en la liga belga, resultado que puso fin a su inicio invicto en el campeonato. El equipo dirigido por Rik De Mil atraviesa un momento irregular, con apenas una victoria en sus últimos cuatro compromisos oficiales.

En la Conference League, los belgas acumulan una victoria y una derrota. En su presentación más reciente cayeron 2-0 frente al Braga de Portugal, por lo que buscarán reaccionar ante un rival que tampoco atraviesa su mejor momento.

Por su parte, el KuPS ha perdido sus dos primeros encuentros de esta fase de liga, frente al Trabzonspor (4-2) y al Borac Banja Luka (2-0). Además, acumula cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria en todas las competiciones, una situación que intentará revertir ante su público, aunque el compromiso se disputará en el Tammelan Stadium de Tampere y no en Kuopio.

Para Josué Vergara, este partido representa otra oportunidad de sumar minutos en el fútbol europeo y continuar su proceso de crecimiento con el conjunto belga. Su posible participación también mantiene la atención sobre la presencia panameña en las competiciones continentales. El popular "yayita" fue convocado por el entrenador de la selección de Panamá Thomas Christiansen para los partidos de Liga de Naciones Concacaf ante Curazao.

Ambos equipos se enfrentan por primera vez en su historia. El Gent buscará aprovechar la irregularidad de su adversario para conseguir un resultado positivo y mantenerse en carrera dentro de la Conference League.