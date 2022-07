Fidel Escobar dispuesto a dejar huellas con el Saprissa de Costa Rica

Contacto especial de Somos La Sele hasta Costa Rica con el nuevo fichaje del Deportivo Saprissa, el panameño, Fidel Escobar.

El nuevo reto.

"Cuando se dio la negociación, no queríamos darlo a la luz, ya al final cuando se dio, yo sé la importancia lo que es este club, lo que es el Saprissa, los que vinieron acá como también Rolando, pero nada, ahora me toca a mí, yo quiero dejar una buena imagen, una buena huella y ahora a prepararme muy bien para lo que viene".

Expectativas con el Saprissa.

"Vengo a un club muy grande de Centroamérica, de Costa Rica, un club que ha ganado muchos títulos y vengo igual a aprender y dar mi poquita experiencia y dar mi granito de arena, prepararme muy bien, entrenar muy bien y yo creo que al final yo había hablado con mi agente que quería venir al Saprissa, se dio la oportunidad, este año va ser muy competitivo, va a ser muy corto porque se jugarán partidos entre miércoles y domingo, poco descanso y quiero dejar una buena imagen en este gran club".

La transición de España a Costa Rica.

"Cuando estuve en España, tuve poco tiempo de jugar, el año que llegué, tuve pocos partidos, me fue muy bien, el segundo año no tuve mucho tiempo de juego, pero cuando se presentó esta oportunidad, yo sin pensarlo aunque me quedaba un año de contrato, le dije a mi agente que quería venir acá, quería coger nuevos aires, nuevos horizontes y para mi esta es una gran oportunidad de venir a este gran club".

Referente al video que publicó el medio de comunicación TDMAS, Fidel Escobar detalló que no quiso señalar que era la única opción; "Mi opción de que se dio la oportunidad, de que mi agente me comentó, de cuando el gerente me llamó yo estando en selección que íbamos para Martinica, me dijo si yo quería venir a Saprissa y yo le dije que si, estaba una, regresar al Alcorcón y cuando se me presentó la oportunidad esta de venir al Saprissa, era venir y yo quise dar entender que mi opción siempre fue esa que era venir a Saprissa cuando se me presentó la posibilidad, yo lo dije mal y se mal interpretaron las cosas". Fidel Escobar siempre tuvo al Saprissa como opción número uno.

La autocrítica.

"En los clubes que he ido, yo creo que al final cuando llego a veces con problemas físicos cuando vengo de vacaciones, a veces entreno, a veces llego con un kilo, dos kilos, entonces eso al final de la pretemporada eso se fijan los los técnicos, me pasó en el Alcorcón cuando llegué el primer año me pasó lo mismo con el técnico que estaba y ya después fui manteniéndome, tengo que dar más de mi, yo tengo que comprometerme más porque al final en Europa, en primera división, en segunda división es competitivo y ahora acá me siento muy bien físicamente, ya he entrenado con ele equipo".

Fidel Escobar también anunció que mandará a buscar a su madre a Costa Rica para poder estar con ella y que ella viva esa experiencia de ver a su hijo jugar al fútbol en el extranjero; "Antes de ayer estaba hablando con ella y le he dicho que esta vez si la voy a traer a su primer viaje que quiero que venga a vivir esta experiencia conmigo".

Rivalidad entre panameños en Costa Rica.

En la liga tica se espera el choque de panameños, Fidel Escobar de Saprissa y Freddy Góndola y Rolando Blackburn de la Liga Deportiva Alajuelense y eso ya se palpita entre ellos según el propio Fidel:

"Casualmente antes de ayer estaba con ellos cenando y le estaba picando que vine al más grande, al 36 veces campeón y dicen que iban esperar el clásico". como anécdota en el restaurante que cenaban el dueño del mismo es fanático de la Liga y le pidió foto a Góndola y Blackburn, mientras que se acercó otro fanático pero del Saprissa diciendo "Venga Escobar que el más grande es el de Saprissa", entre risas.

Al final pidió que a todos le vaya bien a cada uno en sus respectivos clubes.